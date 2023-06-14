У Жовкві на Львівщині для жінок-переселенок проводять арттерапевтичні сесії. Арттерапію проводить Наталія Тітійова. Жінка теж переселенка. Вона переїхала на Львівщину у 2014 році з Луганська. У новій громаді Наталя заснувати власну громадську організацію, а ще стала координаторкою у Жовківській громаді з адвокації жінок переселенок.

Наталія Тітійова живе у Жовкві від 2014 року. Зараз вона допомагає переселенцям, ділиться власним досвідом і займається налагодженням стосунків між приймаючою громадою та новими мешканцями. Крім цього, проводить арттерапії.

"Ми їхали, як всі — на два тижні, але вийшло так, що залишилися на 9 років. В Луганську я мала свій бізнес, я мала салон краси, а тут я не наважилася продовжувати цю свою діяльність і з часом я відчула, що мені під силу бути активною і в громадському просторі", — каже координаторка проєкту Наталія Тітійова.

На Львівщині для жінок-переселенок організовують арттерапевтичні сесії. Суспільне Львів

У Жовкві Наталія заснувала свою громадську організацію "Україна — час єднатись", а також стала координаторкою проєкту "Адвокаційна підтримка внутрішньо переміщених жінок". Такі заходи для жінок, які були змушені переїхати, проводить у місцевій бібліотеці.

"Ми час від часу збираємось на такі сеанси з арттерапії, тому що це допомагає зняти стрес, поспілкуватись. Нам не вистачає спілкування одна з одною. Це для нас як ресурсний простір, де ми можемо один від одного набиратися ресурсу", — каже координаторка проєкту Наталія Тітійова.

На сесію з арттерапії прийшла Оксана Кохан, жінка з-під Бахмута. Живе на Львівщині більше року.

"Наших будинків і нашого села вже немає. В мене вже очі висохли, я вже переплакала. Ми повторюємо історію наших батьків, наших батьків переслали в 1951 році, зараз воно Польща, раніше було село Лісковате, на Донецьк, а тепер з Донецька ми сюди переїхали. Наші батьки прожили 70 років в Донецьку і їх називали переселенці. Як клеймо було, а я хочу повернутися додому, щоб у мене не було цього клейма", — каже Оксана Кохан.

На Львівщині для жінок-переселенок організовують арттерапевтичні сесії. Суспільне Львів

Окрім сеансів з арттерапії, для переселенок організували майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Майстер-клас проводить двічі переселенка Надія Пшеничнюк. Жінка спочатку у 2014 році переїхала з Горлівки до Слов'янська, а після повномасштабної війни — на Львівщину. Чоловік Надії військовий. На новому місці Надія навчилась робити ляльки-мотанки.

"Сиділа вдома, робити було нічого, чоловік на службі і я от так почала їх робити. Лялька в жовтій кофтинці — це була перша, а потім пішло пішло ну і так", — розповідає Надія Пшеничнюк.

За словами координаторки проєкту, на сьогодні в Жовківській громаді живе 800 вимушених переселенців. Такі заходи та тренінги для переселенців проводять у межах проєкту "Нові жіночі горизонти".