Христина Михайлюк з Львівщини подалась у пішу мандрівку, щоб зібрати гроші на дрон для Збройних сил України. Дівчина пройшла 500 кілометрів, з собою у неї був 12-кілограмовий рюкзак.

Христина Михалюк розпочала піший похід частиною маршруту святого Якова з Кракова до кордону в Медиці 10 травня. Та звершила його через 17 днів у рідному Дрогобичі.

Христина Михалюк. Суспільне Львів

"Маршрут проходить різними цікавими містами, тобто це люди, це архітектура, також якимись невеличкими селами. Можна за життям поспостерігати і різними ландшафтами, краєвиди просто чудові. Гори захоплює, скажемо горами я не ходила, така горбиста місцевість, але видно ліси, поля, краса. З того, що можливо складно, навіть страшно було – ходити одній через ліс", — каже Христина Михайлюк.

На фініші маршруту Христину зустрічав її хлопець.

Іван Гуляк. Суспільне Львів

"Коли вона перетнула кордон і ми почали рух до авто, вона ще активно в цьому ритмі похідному рухалася. То я без рюкзака дещо доганяв її, тобто це був швидкий темп і коли я зважив рюкзак, підняв оцих 12 кілограм, то було в думках, як було іти 500 кілометрів з таким рюкзаком", — каже Іван Гуляк.

Христина розповіла, що йшла 17 днів, на ночівлю зупинялась у притулках, хостелі, або ж у людей. Шлях святого Якова — це паломницька дорога.

"Це документ, в який проставляють печатки на шляху Якова в тих об’єктах, які ти відвідуєш. Це власне є доказом, що ти пройшов цей шлях, я навіть не знала, що костели, церкви мають такі цікаві печатки", — каже Христина Михайлюк.

Документ, що підтверджує те, що Христина пройшла 500 км. Суспільне Львів

Світлинами та історіями Христина ділилась у соціальних мережах і закликала донатити для Збройних сил України.

"Ціль — Квадрокоптер DJI Mavic 3T для третього окремого штурмового полку. Я зв’язалася з волонтером, Сергій Головко працює в Києві і він з початку повномасштабного вторгнення займається дуже активно волонтерством, їздить на виїзди, гарячі точки він розказав про потребу і ми вирішили організувати цільовий збір", — каже Христина Михайлюк.

Наразі зібрали майже половину суму, посилання на банку є на сторінках Христини у соціальних мережах.