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З Кракова до ПП "Медика". Українка пройшла 500 км, щоб зібрати гроші на квадрокоптер для ЗСУ
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З Кракова до ПП "Медика". Українка пройшла 500 км, щоб зібрати гроші на квадрокоптер для ЗСУ

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З Кракова до ПП &quot;Медика&quot;. Українка пройшла 500 км, щоб зібрати гроші на квадрокоптер для ЗСУ
Христина Михайлюк пройшла 500 км з Кракова до Медики. Суспільне Львів

Христина Михайлюк з Львівщини подалась у пішу мандрівку, щоб зібрати гроші на дрон для Збройних сил України. Дівчина пройшла 500 кілометрів, з собою у неї був 12-кілограмовий рюкзак.

Христина Михалюк розпочала піший похід частиною маршруту святого Якова з Кракова до кордону в Медиці 10 травня. Та звершила його через 17 днів у рідному Дрогобичі.

З Кракова до ПП "Медика". Українка пройшла 500 км, щоб зібрати гроші на квадрокоптер для ЗСУ
Христина Михалюк. Суспільне Львів

"Маршрут проходить різними цікавими містами, тобто це люди, це архітектура, також якимись невеличкими селами. Можна за життям поспостерігати і різними ландшафтами, краєвиди просто чудові. Гори захоплює, скажемо горами я не ходила, така горбиста місцевість, але видно ліси, поля, краса. З того, що можливо складно, навіть страшно було – ходити одній через ліс", — каже Христина Михайлюк.

На фініші маршруту Христину зустрічав її хлопець.

З Кракова до ПП "Медика". Українка пройшла 500 км, щоб зібрати гроші на квадрокоптер для ЗСУ
Іван Гуляк. Суспільне Львів

"Коли вона перетнула кордон і ми почали рух до авто, вона ще активно в цьому ритмі похідному рухалася. То я без рюкзака дещо доганяв її, тобто це був швидкий темп і коли я зважив рюкзак, підняв оцих 12 кілограм, то було в думках, як було іти 500 кілометрів з таким рюкзаком", — каже Іван Гуляк.

Христина розповіла, що йшла 17 днів, на ночівлю зупинялась у притулках, хостелі, або ж у людей. Шлях святого Якова — це паломницька дорога.

"Це документ, в який проставляють печатки на шляху Якова в тих об’єктах, які ти відвідуєш. Це власне є доказом, що ти пройшов цей шлях, я навіть не знала, що костели, церкви мають такі цікаві печатки", — каже Христина Михайлюк.

З Кракова до ПП "Медика". Українка пройшла 500 км, щоб зібрати гроші на квадрокоптер для ЗСУ
Документ, що підтверджує те, що Христина пройшла 500 км. Суспільне Львів

Світлинами та історіями Христина ділилась у соціальних мережах і закликала донатити для Збройних сил України.

"Ціль — Квадрокоптер DJI Mavic 3T для третього окремого штурмового полку. Я зв’язалася з волонтером, Сергій Головко працює в Києві і він з початку повномасштабного вторгнення займається дуже активно волонтерством, їздить на виїзди, гарячі точки він розказав про потребу і ми вирішили організувати цільовий збір", — каже Христина Михайлюк.

Наразі зібрали майже половину суму, посилання на банку є на сторінках Христини у соціальних мережах.

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