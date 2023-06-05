У віддаленому поліському селі Надрічне Камінь-Каширського району проживає дві родини переселенців: Михайло Луц із Запорізької області та Любов і Геннадій Глушкові з Дніпропетровської області. Суспільне дізнавалося історію пенсіонерів, котрі через війну покинули рідні домівки та повернулися в старі батьківські хати на Волині.

Село Надрічне. Фото: Суспільне Луцьк

Більшість хат у Надрічному – це пустки. Тут немає ні магазинів, ні автобусного сполучення. Сюди, у волинське село, через повномасштабне вторгення РФ в Україну з Мелітополя Запорізької області переїхав 67-річний Михайло Луц. Тут оселився у старій батьківський хаті.

Переселенець Михайло Луц. Фото: Суспільне Луцьк

Михайло Луц розповів: він – колишній військовий, тому через російську окупацію йому довелося залишати свою квартиру в Мелітополі й шукати іншої домівки. Аби виїхати з Запоріжжя, чоловік пройшов 21 пост.

"Старший син їхав по роботі у Вінницю, він мене забрав. Тоді було тяжко. Перевіряли документи, паспорти. Ще у мене питали: "Де твоє пенсійне?" А у мене ж пенсійне військове, то я мусив його десь заховати. Кажу: "Немає, я згубив". А сина то перевіряли, роздягали, дивилися татуювання, чи не азовець", – сказав Михайло.

Хата батьків, де зараз живе пенсіонер. Фото: Суспільне Луцьк

У село Надрічне Михайло Луц приїхав у червні торік. Чоловік – вдівець. У хаті, яка була зачинена майже 20 років, живе сам: навів лад, облаштував побут, провів інтернет.

"Першим ділом зробив собі зв'язок, щоб я міг зв’язуватися із дітьми. Стелю, усе робив, бо ж усе сипалося. Ці доріжки, коври – усе було біле. Грубку переробив, бо було таке занедбане. Це гаряча вода, ось біжить. Вниз холодна", – сказав пенсіонер.

Чоловік показує, як облаштував побут у дерев'яному будинку. Фото: Суспільне Луцьк

Біля хати пенсіонер висадив грядки з картоплею і зеленню.

Невеликий город Михайла. Фото: Суспільне Луцьк

До пенсії, говорить Михайло Луц, служив у військовій авіації, ще 2014-го року допомагав нищити ворога. Зараз каже: хоч у селі тихо, але тривога не відступає.

"То тиск піднімається, а лікарні ж немає і лежиш, думаєш – хоч би дожити до білого дня. Син залишився ще там на тимчасово окупованій території, не зміг виїхати, то переживаєш", – зазначив переселенець.

Фото: Суспільне Луцьк

Михайло Луц додав, що мріє про закінчення війни, повернення до рідного Мелітополя та зустріч із синами.

Неподалік обійстя пана Михайла проживає Любов Глушкова з чоловіком. Батьківська хата стала для родини місцем порятунку від повномасштабної війни. Ремонт у хаті, де живуть нині, сказала жінка, ще до війни зробив її брат, який проживає у Росії.

"Зразу ми були трішки на ножах, звичайно, а зараз що ж. Тихо-мирно. Ні про що: город, як здоров’я і все", – сказала переселенка.

Будинок, де проживає сім'я Глушкових. Фото: Суспільне Луцьк

У Надрічне Глушкові приїхали торік у березні з Кривого Рогу у березні торік. Зі слів Геннадія Глушкова, в селі подобається, але хотілося б з кимось поспілкуватися, аби було веселіше.

"Додому хочеться, звичайно. Там часто тривоги з 8-го поверху у підвал і туди сюди тільки. Ліфт тоді ж не робить як тривога, і тільки туди-сюди, а в мене ж ноги болять, поліартрит", – каже пенсіонер.

Геннадій Глушков. Фото: Суспільне Луцьк

Зі слів Любові Глушкової, отримують гуманітарну допомогу у районі, планують лишатися на зиму в Надрічному, тому посадили город: "Часничок, цибулька, он огірочки посходили".

Любов Глушкова додала: хотіла б після перемоги повернутися до рідного Кривого Рогу.

Любов Глушкова показує, який посадила город біля хати. Фото: Суспільне Луцьк

Люди, котрі приїхали до громади із зони бойових дій, отримують допомогу, – розповіла виконувачка обов'язків Боровненського старостинського округу Олена Клімчук.

"Залишилося у Надрічному двоє, у Боровні – сім’я, мама з чотирма дітками і в Житнівці мама з дитинкою. Кожного місяця оновлюють області. В яких іде зона бойових дій, ті отримують. Якщо воно підлягає, то ті отримують", – додала посадовиця.

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