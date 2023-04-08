Іран застосовуватиме камери, щоб шукати жінок без хіджабу

В Ірані поліція почала встановлювати системи відеоспостереження для ідентифікації жінок, які порушують місцеві правила носіння хіджабу у громадських місцях.

Про це повідомляє BBC.

"Виявлені жінки отримають текст про наслідки того, що вони не покривають волосся хіджабом, повідомили в поліції. За словами поліції, це допоможе запобігти "опору закону про хіджаб", — йдеться у повідомленні.

У заяві іранських правоохоронців, опублікованій державним інформаційним агентством країни, йдеться про те, що система використовує так звані "розумні" камери та інші інструменти для ідентифікації та відправлення "документів та попереджувальних повідомлень порушникам закону про носіння хіджабу".

Як нагадує видання, минулого року в Ірані спалахнули протести, які були викликані смертю під час перебування під вартою в поліції Махси Аміні, молодої курдської жінки, заарештованої за звинуваченням у порушенні правил носіння хіджабу. Після її смерті все більше жінок відмовляються від хустки, особливо у великих містах, попри ризик арешту.

За законом іранські жінки повинні покривати волосся хіджабом, відколи Ісламська революція 1979 року запровадила суворе тлумачення релігійного закону. Жінкам, які порушили закон, загрожує штраф чи арешт.

У суботній заяві поліції вуаль описується як "одна з цивілізаційних основ іранської нації". Також правоохоронці Ірану закликають власників бізнесу дотримуватись чинних правил за допомогою "ретельних перевірок".

Що відомо про протести в Ірані

Масові протести в Ірані почались після смерті 22-річної дівчини. 16 вересня 2022 року 22-річна Махса Аміні померла в одній із лікарень Тегерана невдовзі після того, як була затримана поліцією через неналежне носіння хіджабу. Поліція Ірану повідомила, що в дівчини стався серцевий напад, проте її родичі заперечили, що вона мала будь-які захворювання серця. За даними ЗМІ, Аміні побили у фургоні для затриманих, у госпіталь її нібито доставили вже з травмами голови.

Після загибелі Аміні у країні почалися протести проти свавілля правоохоронців. За даними неурядової організації з прав людини в Ірані (IHRNGO), іранські сили безпеки вбили під час протестів щонайменше 326 людей.

4 грудня генпрокурор Ірану Мохаммад Джафар Монтазері заявив, що влада переглядає закон про обов'язкове носіння хіджабу для жінок. Протестувальники в Ірані оголосили триденний страйк із 5 грудня, намагаючись зберегти тиск на владу у зв'язку зі смертю Махси Аміні.

8 грудня повідомлялось, що іранські силовики стратили першого демонстранта, затриманого під час масштабних протестів у країні. 12 грудня в Ірані публічно стратили місцевого жителя Маджида Реза Рахнаварда, який також брав участь в антиурядових протестах. Чоловіка звинуватили у вбивстві двох співробітників сил безпеки.

11 січня судова влада Ісламської республіки засудила до страти ще трьох людей за звинуваченнями у вбивстві трьох співробітників сил безпеки під час масштабних протестів в Ірані.

14 січня в Ірані повідомили про страту через повішання 61-річного Алірези Акбарі — громадянина Ірану та Великої Британії, який раніше обіймав посаду заступника міністра в Іранському Міноборони. Британія запровадила санкції проти іранського генпрокурора та відкликала свого посла.

13 березня в Ірані судова влада помилувала 22 000 людей, які брали участь в антиурядових протестах.

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