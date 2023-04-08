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На Одещині попрощались з військовим, який загинув в Донецькій області
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На Одещині попрощались з військовим, який загинув в Донецькій області

Олександра Пономаренко
  
На Одещині попрощались з військовим, який загинув в Донецькій області
Церемонія прощання з загиблим військовим Андрієм Числом, Одеська область. Фото: Кодимська громада

У селі Серби на Одещині попрощалися 8 квітня зі старшим сержантом Андрієм Числом, який загинув на Донеччині. Про це повідомили у Кодимській громаді.

Військовий Андрій Число був командиром гармати гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону бригадної артилерійської групи.

Загинув під час пожежі 31 березня поблизу населеного пункту Ясна Поляна Донецької області.

На Одещині попрощались з військовим, який загинув в Донецькій області
Церемонія прощання з загиблим військовим Андрієм Числом, Одеська область. Фото: Кодимська громада

На Одещині попрощались з військовим, який загинув в Донецькій області
Церемонія прощання з загиблим військовим Андрієм Числом, Одеська область. Фото: Кодимська громада

На Одещині попрощались з військовим, який загинув в Донецькій області
Церемонія прощання з загиблим військовим Андрієм Числом, Одеська область. Фото: Кодимська громада

На Одещині попрощались з військовим, який загинув в Донецькій області
Церемонія прощання з загиблим військовим Андрієм Числом, Одеська область. Фото: Кодимська громада

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