Від танкового обстрілу загинув військовий з одеської бригади

Від танкового обстрілу у Херсонській області загинув військовий одеської бригади, житель села Йосипівка Захарівської громади Дмитро Кілієнко. Про це 6 квітня повідомили в 126 окремій бригаді територіальної оборони міста Одеси.
Військовий загинув 4 квітня, уточнили в Захарівській громаді. Йому було 24 роки.
У Дмитра Кілієнка залишись мати і двоє братів.
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