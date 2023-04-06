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Від танкового обстрілу загинув військовий з одеської бригади
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Від танкового обстрілу загинув військовий з одеської бригади

Анна Стебловська
  
Від танкового обстрілу загинув військовий з одеської бригади
Дмитро Кілієнко. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Від танкового обстрілу у Херсонській області загинув військовий одеської бригади, житель села Йосипівка Захарівської громади Дмитро Кілієнко. Про це 6 квітня повідомили в 126 окремій бригаді територіальної оборони міста Одеси.

Військовий загинув 4 квітня, уточнили в Захарівській громаді. Йому було 24 роки.

У Дмитра Кілієнка залишись мати і двоє братів.

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