В Одеській області прощалися із загиблими захисниками

На Одещині 7 березня попрощалися із загиблими захисниками Євгеном Гойком із Арцизької громади та Олегом Бозовим із Балтської ОТГ. Про це повідомили голови Сергій Парпуланський та Сергій Мазур.

27-річний Євген Гойко загинув від отриманих важких поранень під Бахмутом Донецької області. Він став на захист України у 2014 році й пішов на війну з початком повномасштабного вторгнення.

Прощання із Олегом Бозовим. Фото: Сергій Мазур/Facebook

"Важкий хрест несуть наші захисники – їх доля належить країні, до останньої миті, до останнього подиху… Вони залишаються в нашій пам'яті, спогадах рідних, друзів, побратимів… Спочивай з миром, Олеже, — твоя душа навічно служитиме у Небесному війську, під жовто-блакитним прапором твоєї держави. Вічна пам'ять усім, чиє життя обірвала війна…", – написав голова Балтської ОТГ Сергій Мазур.

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