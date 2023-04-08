8 квітня на Христинівщині церква Української Православної церкви Московського патріархату перейшла до Православної церкви України, повідомили в Христинівській міській раді.

"Сьогодні у Малій Севастянівці на зборах прихожан храму Покрови Пресвятої Богородиці основним питанням зібрання був перехід храму до Православної церкви України", - повідомили у міськраді.

Учасники зборів проголосували за перехід до православної церкви України. "За" проголосувало 110 прихожан.

Громада церкви на Черкащині проголосувала за перехід до ПЦУ. Христинівська міська рада

Громада церкви на Черкащині проголосувала за перехід до ПЦУ. Христинівська міська рада

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Читайте також