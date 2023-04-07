Навіщо освячувати вербу: пояснення священника з Черкас

9 квітня на Черкащині святкуватимуть Вербну неділю: у церквах освячуватимуть вербу. Що символізує цей обряд — в етері Українського радіо Рось розповів митрополит Черкаський та Чигиринський владика Іоан.

Зі слів владики Іоана, почнуть освячувати вербу 8 квітня на вечірній службі у Свято-Троїцькому соборі:

"Якщо у якогось не буде своєї верби, то її можна буде отримати у нас у Свято-Троїцькому соборі. Якщо залишиться верба, далі ми її у неділю будемо теж роздавати".

Що означає обряд освячення верби

"Жителі древнього Єрусалиму зустрічали Ісуса Христа як свого царя і чекали, що він їх визволить від римського політичного поневолення, не усвідомлюючи, що він їх прийшов визволити від усього поновлення, зробити вільними — від гріха, проклять, смерті. І ми нині, подібно до тих людей у Єрусалимі, теж беремо гілля, тільки не пальмове, не оливкове, а те, що росте у нас в Україні — це верба, — і зустрічаємо Христа".

Люди освячують це гілля і несуть додому як символ прагнення того, щоб Господь був із ними постійно у їхніх оселях, пояснив священник.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Читайте також