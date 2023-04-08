8 квітня понад пів тисячі жителів Іршанської громади зібралися біля церкви Свято-Покровського храму, що в Іршанську, щоб отримати ключі від церкви, яка переходить до ПЦУ. Проте настоятель отець Василій не передав громаді ключі від храму, а тому замок на дверях зрізали.

"Була підписана угода між нашою громадою і настоятелем Української православної церкви отцем Василієм про те, що він передасть нашій громаді ключі від храму", – каже благочинний Хорошівського благочиння, священник ПЦУ Петро Андрусяк.

"Є додаток до протоколу. Його підпис. Про передачу ключів", – додає секретарка зборів релігійної громади селища Іршанськ Діана Лубковська.

Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

За її словами, угоду підписали другого квітня на зборах релігійної громади.

"На зборах громади були присутні 1012 людей, рахуючи з настоятелем храму отцем Василієм, – розповідає Діана Лубковська. – І ми на загальних зборах прийняли рішення про перехід з Української православної церкви московського патріархату до церкви Пресвятої Богородиці Житомирсько-Овруцької єпархії Православної церкви України. І до того ми пропонували отцю Василію це зробити. Він відмовився. Про це є свідчення також в додатку до протоколу".

Діана Лубковська. Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Сьогодні (8 квітня – ред.) на збори отець Василій не прийшов. За словами Емілії, прихожанки релігійної громади УПЦ московського патріархату, він не прийшов через хворобу.

"Він прихворів. Він зараз на лікуванні. На крапельницях. Я ключів, на жаль, не маю. Буде суд. Суд вирішить, що церква їхня, будь ласка, ми з миром. Не боєм, не з ломом віддамо ключі. При суді", – каже прихожанка Емілія.

"Храм не опечатаний, – каже священник ПЦУ Петро Андрусяк. – Немає ніяких судових заборон, якихось судових рішень. Ми маємо повне право увійти в храм".

Петро Андрусяк. Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

"Якщо вони добровільно не передають нам ключі, то ми зараз технічними засобами відкриваємо ворота храму. Голосуємо за те, що технічними засобами відкриваємо двері", – каже голова релігійної громади селища Іршанськ ПЦУ Віктор Рудницький.

Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Люди проголосували одноголосно. Замок на дверях відкрили завдяки технічному пристрою – болгарці.

Зрізавши замок дверей храму, усередину зайшли представники громади і оглянули майно. Як розповів отець Петро, священнослужитель ПЦУ, з храму зникли необхідні для проведення богослужіння речі, які належать громаді.

"Всі речі, що знаходяться в храмі, купуються людьми, – каже Петро Андрусяк. – Вони належать тільки храму і громаді. Що ми сьогодні бачимо:

у вівтарі не вистачає дискоса. Це така богослужбова посудина, без якої неможливо провести головне богослужіння, яке має назву літургія;

зникли ризи, підризники. Це такий білий одяг, який священник одягає перед тим, як має йдти на богослужіння;

немає великого кадила;

немає напрестольних свічників;

немає напрестольного Євангелія;

немає напрестольних хрестів. І немає запрестольного Хреста, замість нього стоїть хрест дерев'яний. Він дуже коштовний. Він десь близько 10 тисяч гривень коштує на сьогоднішній день. І наразі ще досліджують верхній ярус храму".

Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Список незнайдених речей був оголошений громаді. Після цього люди одноголосно прийняли рішення скласти звернення до правоохоронних органів.

"Ми складаємо акт і подаємо документи до правоохоронних органів про те, що священник, вибачте за нетактовне слово, обікрав церкву. Або нехай поверне, тоді ми не подаватимемо", – каже голова релігійної громади селища Іршанськ ПЦУ Віктор Рудницький.

Віктор Рудницький. Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Люди проголосували і прийняли одноголосне рішення звернутися до правоохоронних органів.

Прихожанка релігійної громади УПЦ московського патріархату Емілія розповіла, що вони також звертатимуться до суду.

"Це грабування. І люди всі стоять і вважають, що це правильно зрізувати замки. Ми будемо подавати до суду, тому що незаконно зайшли і зірвали замки", – каже Емілія.

Емілія. Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Кореспонденти Суспільного звернулися телефоном за коментарем до Овруцької єпархії Української православної церкви МП, але слухавку там не взяли.

Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

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