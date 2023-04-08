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Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
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Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ

Антоніна Тугас
  
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Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

8 квітня понад пів тисячі жителів Іршанської громади зібралися біля церкви Свято-Покровського храму, що в Іршанську, щоб отримати ключі від церкви, яка переходить до ПЦУ. Проте настоятель отець Василій не передав громаді ключі від храму, а тому замок на дверях зрізали.

"Була підписана угода між нашою громадою і настоятелем Української православної церкви отцем Василієм про те, що він передасть нашій громаді ключі від храму", – каже благочинний Хорошівського благочиння, священник ПЦУ Петро Андрусяк.

"Є додаток до протоколу. Його підпис. Про передачу ключів", – додає секретарка зборів релігійної громади селища Іршанськ Діана Лубковська.

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

За її словами, угоду підписали другого квітня на зборах релігійної громади.

"На зборах громади були присутні 1012 людей, рахуючи з настоятелем храму отцем Василієм, – розповідає Діана Лубковська. – І ми на загальних зборах прийняли рішення про перехід з Української православної церкви московського патріархату до церкви Пресвятої Богородиці Житомирсько-Овруцької єпархії Православної церкви України. І до того ми пропонували отцю Василію це зробити. Він відмовився. Про це є свідчення також в додатку до протоколу".

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Діана Лубковська. Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Сьогодні (8 квітня – ред.) на збори отець Василій не прийшов. За словами Емілії, прихожанки релігійної громади УПЦ московського патріархату, він не прийшов через хворобу.

"Він прихворів. Він зараз на лікуванні. На крапельницях. Я ключів, на жаль, не маю. Буде суд. Суд вирішить, що церква їхня, будь ласка, ми з миром. Не боєм, не з ломом віддамо ключі. При суді", – каже прихожанка Емілія.

"Храм не опечатаний, – каже священник ПЦУ Петро Андрусяк. – Немає ніяких судових заборон, якихось судових рішень. Ми маємо повне право увійти в храм".

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Петро Андрусяк. Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

"Якщо вони добровільно не передають нам ключі, то ми зараз технічними засобами відкриваємо ворота храму. Голосуємо за те, що технічними засобами відкриваємо двері", – каже голова релігійної громади селища Іршанськ ПЦУ Віктор Рудницький.

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Люди проголосували одноголосно. Замок на дверях відкрили завдяки технічному пристрою – болгарці.

Зрізавши замок дверей храму, усередину зайшли представники громади і оглянули майно. Як розповів отець Петро, священнослужитель ПЦУ, з храму зникли необхідні для проведення богослужіння речі, які належать громаді.

"Всі речі, що знаходяться в храмі, купуються людьми, – каже Петро Андрусяк. – Вони належать тільки храму і громаді. Що ми сьогодні бачимо:

  • у вівтарі не вистачає дискоса. Це така богослужбова посудина, без якої неможливо провести головне богослужіння, яке має назву літургія;
  • зникли ризи, підризники. Це такий білий одяг, який священник одягає перед тим, як має йдти на богослужіння;
  • немає великого кадила;
  • немає напрестольних свічників;
  • немає напрестольного Євангелія;
  • немає напрестольних хрестів. І немає запрестольного Хреста, замість нього стоїть хрест дерев'яний. Він дуже коштовний. Він десь близько 10 тисяч гривень коштує на сьогоднішній день. І наразі ще досліджують верхній ярус храму".
Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Список незнайдених речей був оголошений громаді. Після цього люди одноголосно прийняли рішення скласти звернення до правоохоронних органів.

"Ми складаємо акт і подаємо документи до правоохоронних органів про те, що священник, вибачте за нетактовне слово, обікрав церкву. Або нехай поверне, тоді ми не подаватимемо", – каже голова релігійної громади селища Іршанськ ПЦУ Віктор Рудницький.

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Віктор Рудницький. Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Люди проголосували і прийняли одноголосне рішення звернутися до правоохоронних органів.

Прихожанка релігійної громади УПЦ московського патріархату Емілія розповіла, що вони також звертатимуться до суду.

"Це грабування. І люди всі стоять і вважають, що це правильно зрізувати замки. Ми будемо подавати до суду, тому що незаконно зайшли і зірвали замки", – каже Емілія.

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Емілія. Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

Кореспонденти Суспільного звернулися телефоном за коментарем до Овруцької єпархії Української православної церкви МП, але слухавку там не взяли.

Жителі Іршанської громади на Житомирщині зрізали замок на дверях Свято-Покровського храму, який переходить до ПЦУ
Іршанськ, 8 квітня 2023 року. Фото: Антоніна Тугас для Суспільне Житомир

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