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Баскетболісти франківської "Говерли" перемогли команду "Старий Луцьк"
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Баскетболісти франківської "Говерли" перемогли команду "Старий Луцьк"

Ірина Каразуб Діана Коржук
  
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Баскетболісти франківської &quot;Говерли&quot; перемогли команду &quot;Старий Луцьк&quot;
Фото: Федерація баскетболу України

Баскетболісти франківської "Говерли" з рахунком 69:64 обіграли команду "Старий Луцьк". Матч Суперліги України з баскетболу провели 8 квітня у Франківську. Поєдинок транслювали на офіційному YouTube-каналі Федерації баскетболу України.

Франківські баскетболісти відкрили рахунок у матчі та лідирували упродовж усієї першої чверті. Другий відрізок поєдинку "Говерла" завершила з перевагою над суперниками у 10 очок.

Однак у третій чверті "Старий Луцьк" діяв активніше за франківців. Волинські баскетболісти спершу зрівняли рахунок, а до завершення тайму зуміли випередити "Говерлу" на одне очко – 53:52.

В останній чверті команди боролися за перемогу до останніх секунд. Втім влучнішими виявилися баскетболісти з Івано-Франківська. Матч завершився перемогою "Говерли" з рахунком 69:64.

За підсумком 32 зіграних матчів у Суперлізі України, франківці посідають у турнірній таблиці шосте місце з дев'яти. У сезоні 2022-2023 команда здобула десять перемог.

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