На Прикарпатті поліцейські виявили п'ять нетверезих водіїв за день — поліція

На Прикарпатті 7 квітня поліцейські виявили п'ять нетверезих водіїв. На кожного з них патрульні склали відповідні адмінпротоколи та відсторонили їх від керування, повідомляють на Facebook-сторінці поліції в Івано-Франківській області.

Також працівники поліції нагадали, яку відповідальність нестимуть водії, якщо керуватимуть нетверезими:️

за керування у стані сп'яніння або відмову від проходження огляду на стан сп'яніння за кодексом України про адміністративні правопорушення санкція статті 130 (частина 1) передбачає 17 тис. грн із позбавленням права керування на рік;

за повторне керування у стані сп’яніння упродовж року санкція статті 130 (частина 2) передбачає штраф — 34 тис. грн із позбавленням права керування на три роки (з оплатним вилученням транспорту чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспорту чи без такого);

третє та наступні керування у стані сп’яніння протягом року за 130 статтею частиною 3 — штраф 51 тис. грн із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспорту або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспорту;

вживання алкоголю, наркотичних речовин чи лікарських препаратів до проведення відповідного огляду за статтею 130 частиною 4 передбачає штраф – 34 тис. грн або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб із позбавленням права керування на три роки.

Прикарпатські поліцейські закликають не сідати за кермо у нетверезому стані та бути відповідальними.

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