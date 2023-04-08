Twitter скасував обмеження щодо акаунтів, пов’язаних із Кремлем — The Telegraph

Соціальна мережа Twitter зняла обмеження щодо відображення облікових записів, пов'язаних із Кремлем, після того, як її придбав технологічний мільярдер Ілон Маск.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Тести кількох облікових записів показали, що результати пошуку, часова шкала та інструменти рекомендацій Twitter відображають таких користувачів, як президентський обліковий запис Володимира Путіна, Міністерство закордонних справ країни та посольство Великої Британії — на всі з яких були накладені обмеження, коли почалися бойові дії (в Україні — ред.)

Це сталося після того, як стало відомо, що Twitter більше не обмежує можливості російських державних ЗМІ, зауважує видання.

"У квітні минулого року, за кілька тижнів після того, як російські війська увійшли до України, Twitter заявив, що "не поширюватиме або рекомендуватиме урядові облікові записи, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройних міждержавних конфліктах", заявивши, Що політика негайно застосовуватиметься до облікових записів російського уряду", — зазначається в дописі.

Це означало що такі облікові записи не будуть рекомендовані у пошуку, часовій шкалі та в інших частинах сервісу.

"Проте тести, проведені The Telegraph минулого тижня, показали, що облікові записи російських державних органів відображаються у верхній частині деяких результатів пошуку та у пропозиціях інших облікових записів", — зауважують журналісти.

Колишній керівник Twitter підтвердив, що це стало можливим через скасування торішніх заходів.

"Було б дуже малоймовірно, що ця зміна відбулася б випадково або без відома та керівництва персоналу компанії", — пояснив співрозмовник видання.

Соціальні мережі вважаються ключовим елементом дезінформації Кремля, пише The Telegraph. Зокрема, обліковий запис посольства РФ у Великій Британії був підданий обмеженням за твердження про те, що українські сили стріляють у власних громадян, і за те, що солдати "заслуговують на смерть через повішення".

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