Стрільці з Кіровоградщини стали чемпіонами України

Збірна Кіровоградської області виграли чемпіонат України з кульової стрільби з пневматичної зброї серед спортсменів 2005 року народження та молодших в одній із вправ. Це інформація від керівника обласного управління молоді та спорту Андрія Щетини.

За нагороди першості країни протягом 3-7 квітня змагались 141 спортсмен із десяти областей України. Змагання відбувались у Львові.

За інформацією Андрія Щетини, представники Кіровоградщини Юлія Ісаченко, Ольга Лепська, Антон Больбот з Петрового Олександрійсього району та кропивничанин Іван Корнюк стали чемпіонами України у вправі ПП-2. Це стрільба з пневматичного пістолету з відстані десять метрів. Кожен учасник команди здійснив по 40 пострілів.

Чемпіони набрали на один бал більше ніж срібні призери – команда Дніпропетровщини. Бронза – у господарів змагань.

Фото: Facebook Андрія Щетини

За інформацією керівника управління, для Юлії Ісаченко та Ольги Лепської ця перемога стала другою на першості країни навесні. В березні вони разом з Поліною Павловою стали чемпіонками України зі стрільби з пневматичного пістолета серед юніорок. А у змаганні змішаних команд разом з Іваном Корнюком та Георгієм чумаченьком стали срібними призерами чемпіонату України серед спортсменів 2003 року народження та молодших.

У змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки представники Кіровоградщини Дар'я Стефанова, Софія Герасімова, Іван Вакало та Владислав Стародумов показали восьмий результат. Це дозволило спортсменам з Кіровоградщини стати четвертими у загальнокомандній першості серед областей, поступившись спортсменам з Дніпропетровської, Полтавської та Вінницької областей.

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