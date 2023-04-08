Кропивницький і херсонський театри підписали меморандум про співпрацю

У Кропивницькому місцевий театр імені Марка Кропивницького та театр імені Миколи Куліша з міста Херсон підписали меморандум про співпрацю. В умовах війни театральні колективи потребують взаємопідтримки, коментуючи підписання сказав керівник херсонського театру Олександр Книга. Суспільне дізнавалось, що означає підписання меморандуму.
"Сторони заохочуються одне одним розвивати взаємовигідні форми співробітництва та співпраці у сфері театрального мистецтва",– йдеться тексті меморандуму.
Керівник кропивницького театру В’ячеслав Вандрашек вважає, що передбачений меморандумом обмін досвідом, взаємні гастролі та спільні проєкти – важливі для розвитку і вдосконалення колективів: "Ми активно ведемо перемовини з багатьма театрами України. Перший меморандум, з миколаївським театром, підписали 22 березня, коли були там на гастролях".
Меморандум дає можливість театрам налагоджувати прямі контакти працівників, обмінюватись досвідом, створювати спільні проєкти, проводити спільні фестивалі, створювати постановку спільних вистав, сказав керівник херсонського театру: "Спостерігаючи як динамічно розвивається театр корифеїв, ми охоче запропонували підписати цей меморандум. На жаль, в нашому рідному Херсоні поки важко працювати через постійні обстріли. Але для акторів не грати на сцені означає не жити. Тому ми тут".
Підписання меморандуму співпало з показом у Кропивницькому моновистави херсонських театралів "Юда".
Першим спільним проєктом кропивницьких та херсонських театралів стане вистава "Заборонений". Прем’єра, за інформацією керівників театрів, відбудеться у червні у Кропивницькому.
Що відомо
В основі сюжету моновистави "Юда" за п'єсою Лесі Українки "На полі крові" – сповідь Юди, який за 30 срібників продав свого вчителя – Ісуса Христа. Режисер-постановник – Сергій Павлюк, роль Юди виконує заслужений артист України Сергій Михайловський.
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