ФК "Чернігів" вдома переміг ФСК "Маріуполь" з рахунком 2:1

8 квітня у Чернігові на стадіоні "Юність" відбувся перший офіційний матч 2023 року в рамках Першої ліги — в гості до "тигрів" приїхав ФСК "Маріуполь". Чернігівський клуб переміг маріупольців з рахунком 2:1.

Загалом під час матчу ініціатива була у гравців "Чернігова". Три моменти від початку матчу, щоб забити, мав 10-й номер клубу В'ячеслав Койдан, але він їх не реалізував.

На 25-й хвилині матчу чернігівці відкрили рахунок — перший гол забив Максим Сердюк. У другому таймі гра переривалася на 20 хвилин через повітряну тривогу.

Після цього маріупольці зрівняли рахунок з пенальті. Його призначили за грубу гру у штрафному майданчику запасного воротаря чернігівців Олександра Рощинського проти гравця "Маріуполя". До речі, основний воротар "Чернігова" Олександр Ширай, який грав з початку матчу, був вилучений з поля теж за грубу гру у штрафному майданчику.

Гол у ворота "тигрів" з пенальті забив Ярослав Доброхотов.

На 96-й хвилині (шостій доданій, — ред.) гравець чернігівського клубу Мирослав Сердюк забив переможний гол.

За результатом матчу ФК "Чернігів" продовжує очолювати свою групу, маючи у своєму активі 14 очок. ФСК "Маріуполь" наразі на передостанньому сьомому місці.

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