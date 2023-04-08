Загинули, захищаючи Україну: на Чернігівщині попрощалися з п'ятьма воїнами

На Чернігівщині 8 квітня попрощалися з п'ятьма воїнами, які загинули у боях проти російських окупаційних військ. Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.
Солдат Микола Марухно народився 7 липня 1996 року у Чернігові. Тут закінчив місцеву середню школу, а після неї — залізнично-дорожній технікум. До повномасштабної війни працював будівельником у Чернігові, а у листопаді 2022 року потрапив на військову службу до складу одного з підрозділів військової частини А4355 на посаду стрільця-снайпера.
2 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Микола Марухно загинув. Попрощалися з Захисником у Чернігові в Катерининській церкві, поховали його на кладовищі "Яцево".
Солдат Роман Топор народився 17 січня 1994 року у Бахмачі, де закінчив місцеву гімназію. Вищу освіту здобув у Національному університеті "Чернігівська політехніка", останнім часом працював менеджером в одному з готельних комплексів Києва.
З початком повномасштабної війни чоловік не лишився осторонь та вирішив добровільно долучитися до лав Збройних Сил України. Службу ніс у складі одного з підрозділів військової частини А0284 на посаді гранатометника.
19 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Топор Роман загинув. Попрощалися з воїном в його рідному місті, поховали бійця на місцевому кладовищі
Молодший сержант Андрій Щербаков народився 6 липня 1974 року в селищі Ладан на Прилуччині. Після подій 24-го лютого чоловік покинув цивільне життя та став до лав оборонців Батьківщини. Службу ніс у складі одного з підрозділів військової частини А7330.
3 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання на Сході Щербаков Андрій загинув від ворожої снайперської кулі. Попрощалися з воїном на його малій батьківщині, поховавши на місцевому кладовищі.
Рядовий Іван Ларченко народився 21 травня 1977 року у селі Мезин. У червні 2022 року долучився до одного з підрозділів військової частини А0998 на посаду старшого стрільця. Під час виконання бойового завдання на Херсонщині підрозділ Івана втратив з ним зв'язок, тож з 13 вересня 2022 року чоловік вважався зниклим безвісти.
Після тривалих пошуків вдалося віднайти та ідентифікувати його тіло. Івана Ларченка поховали на кладовищі рідного села.
Солдат Владислав Огир народився 24 вересня 1984 року в селищі Сосниця. Тут закінчив 9 класів місцевої школи, після чого вступив до Сосницького ПТУ-31, де опанував спеціальності "тракторист-машиніст широкого профілю", "слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування", "водій автотранспортних засобів категорії "С"". Протягом 2004-2005 років проходив строкову військову службу.
У червні 2022 року Владислав долучився до оборонців України. Спочатку потрапив до навчального центру, а після нього — до складу одного з підрозділів військової частини А0284 на посаду гранатометника.
2 квітня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок мінно-вибухової травми. Попрощалися з воїном в селищі Сосниця, поховавши його на місцевому кладовищі.
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