Загинули, захищаючи Україну: на Чернігівщині попрощалися з п'ятьма воїнами

На Чернігівщині 8 квітня попрощалися з п'ятьма воїнами, які загинули у боях проти російських окупаційних військ. Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook.

Солдат Микола Марухно народився 7 липня 1996 року у Чернігові. Тут закінчив місцеву середню школу, а після неї — залізнично-дорожній технікум. До повномасштабної війни працював будівельником у Чернігові, а у листопаді 2022 року потрапив на військову службу до складу одного з підрозділів військової частини А4355 на посаду стрільця-снайпера.

Солдат Микола Марухно. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

2 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Микола Марухно загинув. Попрощалися з Захисником у Чернігові в Катерининській церкві, поховали його на кладовищі "Яцево".

Солдат Роман Топор народився 17 січня 1994 року у Бахмачі, де закінчив місцеву гімназію. Вищу освіту здобув у Національному університеті "Чернігівська політехніка", останнім часом працював менеджером в одному з готельних комплексів Києва.

Солдат Роман Топор. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

З початком повномасштабної війни чоловік не лишився осторонь та вирішив добровільно долучитися до лав Збройних Сил України. Службу ніс у складі одного з підрозділів військової частини А0284 на посаді гранатометника.

19 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Топор Роман загинув. Попрощалися з воїном в його рідному місті, поховали бійця на місцевому кладовищі

Молодший сержант Андрій Щербаков народився 6 липня 1974 року в селищі Ладан на Прилуччині. Після подій 24-го лютого чоловік покинув цивільне життя та став до лав оборонців Батьківщини. Службу ніс у складі одного з підрозділів військової частини А7330.

Молодший сержант Андрій Щербаков. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

3 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання на Сході Щербаков Андрій загинув від ворожої снайперської кулі. Попрощалися з воїном на його малій батьківщині, поховавши на місцевому кладовищі.

Рядовий Іван Ларченко народився 21 травня 1977 року у селі Мезин. У червні 2022 року долучився до одного з підрозділів військової частини А0998 на посаду старшого стрільця. Під час виконання бойового завдання на Херсонщині підрозділ Івана втратив з ним зв'язок, тож з 13 вересня 2022 року чоловік вважався зниклим безвісти.

Рядовий Іван Ларченко. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Після тривалих пошуків вдалося віднайти та ідентифікувати його тіло. Івана Ларченка поховали на кладовищі рідного села.

Солдат Владислав Огир народився 24 вересня 1984 року в селищі Сосниця. Тут закінчив 9 класів місцевої школи, після чого вступив до Сосницького ПТУ-31, де опанував спеціальності "тракторист-машиніст широкого профілю", "слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування", "водій автотранспортних засобів категорії "С"". Протягом 2004-2005 років проходив строкову військову службу.

Солдат Владислав Огир. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

У червні 2022 року Владислав долучився до оборонців України. Спочатку потрапив до навчального центру, а після нього — до складу одного з підрозділів військової частини А0284 на посаду гранатометника.

2 квітня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок мінно-вибухової травми. Попрощалися з воїном в селищі Сосниця, поховавши його на місцевому кладовищі.

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