На Чернігівщині 7 квітня в останню путь провели старшого солдата Юрія Пильника. Про це повідомляє Чернігівський ТЦК та СП на своїй Facebook-сторінці.

Юрій Пильник народився в 1989 році.

Після початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ, був на посаді стрільця-снайпера у складі одного з підрозділів військової частини А1937.

28 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Юрій потрапив під артилерійський обстріл. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

На Чернігівщині попрощалися зі старшим солдатом Юрієм Пильником. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

Попрощалися з воїном у селі Дніпровське Чернігівського району, де проживають його рідні. Поховали на місцевому кладовищі.

На Чернігівщині попрощалися зі старшим солдатом Юрієм Пильником. ФОТО: Чернігівський обласний ТЦК та СП

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