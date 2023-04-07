На Чернігівщині попрощалися зі старшим солдатом Юрієм Пильником

На Чернігівщині 7 квітня в останню путь провели старшого солдата Юрія Пильника. Про це повідомляє Чернігівський ТЦК та СП на своїй Facebook-сторінці.
Юрій Пильник народився в 1989 році.
Після початку повномасштабного вторгнення долучився до ЗСУ, був на посаді стрільця-снайпера у складі одного з підрозділів військової частини А1937.
28 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Юрій потрапив під артилерійський обстріл. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.
Попрощалися з воїном у селі Дніпровське Чернігівського району, де проживають його рідні. Поховали на місцевому кладовищі.
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