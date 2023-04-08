У Полтаві відбувся благодійний велопробіг

8 квітня у Полтаві провели велопробіг. Під час заходу збирали гроші на дрон для підрозділу аеророзвідки. Велопробіг організувала громадська організація "Містохаб", повідомила Суспільному її менеджерка Анастасія Лісова.

Учасники велопробігу "Біжи. Крути. Донать" могли зробити будь-який внесок від 100 гривень. Загалом зібрали 33 тисячі гривень.

Ці гроші додадуть до збору на закупівлю дрона для підрозділу аеророзвідки "Соловей".

Тривав захід близько 40 хвилин. Участь у ньому взяли близько 230 людей. Велосипедисти подолали маршрут у 12,5 кілометрів.

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