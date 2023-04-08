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У Полтаві під час тренування зібрали гроші для допомоги військовим
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У Полтаві під час тренування зібрали гроші для допомоги військовим

Вікторія Бондаренко
  
У Полтаві під час тренування зібрали гроші для допомоги військовим
фото: "4.5.0 Волонтери Полтавщини"

У Корпусному парку Полтави 8 квітня провели тренування, під час якого збирали гроші на потреби військових. Про це Суспільному розповіла волонтерка організації "4.5.0 Волонтери Полтавщини" Світлана Нікітенко.

Загалом участь у заході взяли близько 40 людей. Це і дорослі, і діти, розповіла волонтерка. Тренування тривало близько години.

Організувала захід полтавська тренерка спільно із організацією "4.5.0 Волонтери Полтавщини". Учасники тренування робили внески від 100 гривень, загалом вдалося назбирати 5 700 гривень.

Гроші витратять на придбання продуктів та засобів гігієни для військових. Благодійні тренування у Полтаві планують проводити і надалі.

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