У Полтаві під час тренування зібрали гроші для допомоги військовим

У Корпусному парку Полтави 8 квітня провели тренування, під час якого збирали гроші на потреби військових. Про це Суспільному розповіла волонтерка організації "4.5.0 Волонтери Полтавщини" Світлана Нікітенко.

Загалом участь у заході взяли близько 40 людей. Це і дорослі, і діти, розповіла волонтерка. Тренування тривало близько години.

Організувала захід полтавська тренерка спільно із організацією "4.5.0 Волонтери Полтавщини". Учасники тренування робили внески від 100 гривень, загалом вдалося назбирати 5 700 гривень.

Гроші витратять на придбання продуктів та засобів гігієни для військових. Благодійні тренування у Полтаві планують проводити і надалі.

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