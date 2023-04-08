Двох жителів Семенівської громади засудили до 12 та 13 років позбавлення волі за замах на вбивство пенсіонерки, вчинений з особливою жорстокістю. Такий вирок виніс Новозаводський суд міста Чернігова, повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

Подія сталася у травні 2022 року в одному з сіл Семенівської громади. Двоє чоловіків віком 22 та 30 років у стані алкогольного сп'яніння о 3-й годині ночі розбили шибку і проникли до будинку своєї 73-річної сусідки.

“Чоловіки схопили жінку і почали жорстоко її бити, вимагаючи віддати гроші. Потерпіла віддала зловмисникам всі свої заощадження – близько 2000 гривень. Однак нападникам сума видалася надто малою. Тож один з них взяв ножа і став погрожувати пенсіонерці вбивством. Під приводом того, що зараз знайде ще грошей, налякана жінка втекла від нападників і побігла до сусідки. Разом вони зателефонували до поліції”, – пояснив тоді начальник Новгород-Сіверського районного відділу поліції Андрій Водолазкін.

Як з’ясувалося, один із нападників вже притягався до відповідальності за скоєння майнових злочинів і завдання тілесних ушкоджень. Другий добре знав потерпілу жінку, адже жив з нею на одній вулиці.

"Визнано винними двох жителів Семенівської ОТГ Новгород-Сіверського району в розбої та замаху на вбивство, вчиненому з особливою жорстокістю, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 15, п. 4, 6, 9, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Вироком суду їх засуджено до 12 та 13 років позбавлення волі", — йдеться в повідомленні пресслужби прокуратури.

Наразі вирок не набрав законної сили.

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