Тягали за волосся, ставили на коліна та погрожували розправою: на Чернігівщині компанію дівчат-підлітків, їх батьків, а також керівництво школи, де навчаються діти, притягнули до відповідальності за цькування однолітки.

Цю інформацію Суспільному підтвердила речниця Нацполіції в області Наталія Слабеняк.

З її слів, інцидент набув розголосу через відео, яке оприлюднили в соцмережі 6 квітня. Ролик знімала одна з учасниць події. Судячи з нього, компанія дівчат з'ясовує стосунки зі своєю знайомою. Конфлікт переріс у цькування та фізичне насильство: дівчинку тягали за волосся, ставили на коліна, для того, щоб вона просила вибачення, та, навіть, погрожували розправою.

Всі підлітки навчаються в одному з навчальних закладів міста Ічня Прилуцького району.

Співробітники ювенальної превенції спільно з поліцейським офіцером Ічнянської громади склали адміністративні матеріали на неповнолітніх за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

На директора навчального закладу та на батьків підлітків склали адмінпротоколи за статтею 184 (невиконання батьками, або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

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