Що купували на виставці-ярмарку "Квітуча Україна" у Хмельницькому

Квіти, саджанці дерев, розсада, добрива, насіння, посадковий матеріал, садова міні-техніка та інвентар - перша у 2023 році виставка-ярмарок садівництва та городництва "Квітуча Україна", за словами начальниці управління торгівлі Хмельницької міськради Руслани Сідлецької, розгорнулась у Хмельницькому.

Що купували люди, дізнавалися кореспонденти Суспільного.

На вулиці Прибузькій, що в обласному центрі, розгорнули виставку-ярмарок садівництва та городництва "Квітуча Україна".

На подібному ярмарку Марина вперше. Розповідає: "Я, взагалі, проходила поруч, побачила дуже гарні квіти і вирішила купити".

Агроном Олена Лімещук продає розсаду дерев та рослин. Говорить, що найбільше користуються попитом декоративні рослини, як от лаванда, розмарин, чебрец, та плодові дерева. За її словами, на своїй присадибній ділянці за містом має теплиці, де все вирощує: "Ми все життя займаємося цим. Бачите, ось керії овже квітнуть в нас, піоновидні дерева вже всі в бутонах".

Продавчиня Анастасія Фанда представляє вище професійне училище №11. Каже, що люди найбільше цікавляться огірками, які вирощують на базі навчального закладу: "Сьогодні ми мікро зелень вирощуємо, соняшник. А також продаємо нашу продукцію із училища - огірки".

ВПУ №11 представляє на ярмарку свою продукцію. Кажуть, люди більше цікавляться огірками, які вони вирощують на базі навчального закладу. Суспільне Хмельницький/Валерія Ковальчук

На виставці-ярмарку працює й екобус. Тут можна здати небезпечні відходи для утилізації, розповідає представниця офісу "Розумне Довкілля. Хмельницький" Валентина Вальчук: "Люди неочікувано активно приносять небезпечні відходи, переважно це батарейки, лампочки і медикаменти. Якщо люди запитують, я можу зорієнтувати по сортуванню, і не лише небезпечних відходів, а й інформацію по центру управління відходами, які він відходи приймає, як працює".

На виставці-ярмарку працював екобус. Люди цікавилися сортуванням сміття. Суспільне Хмельницький/Валерія Ковальчук

Окрім квітів, саджанців дерев, розсади та добрива можна придбати і корзини. Підприємиця Жанна Шинкаренко приїхала із села Пирогівці. Каже, продажем кошиків займається 15 років: "Кошики від 100 гривень. З цілої лози трішки дорожчі. Білий цьогоріч популярніший за натуральний. Але беруть всілякі".

Відвідувачка ярмарку Світлана разом із донькою приїхала на закупи: "Ми приїхали придбати жимолость, колись один чоловік розказував, що подовжує життя".

Її донька Ліза каже, що хоче купити корзинку: "Тому що в мене дуже багато канцелярії, і в мене мало органайзерів, то ми ще вирішили придбати корзинку".

Цьогоріч це перша виставка-ярмарок, який проводять в обласному центрі, каже начальниця управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька: "Сьогодні близько 40 учасників представлено. Це садівництво, городництво, тут і насіння, квіти, саджанці, добрива. Цього року ми доклали зусиль, більшу кількість учасників, дещо масштабніше і на майбутнє ми хочемо цей захід розвивати".

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