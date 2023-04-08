ВійнаНовиниРегіониВідеоУкраїна-ЄСТекстиСпортКультураЗима 2023КорупціяЗброяCovid-19
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Росіяни встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до ЗАЕС
ЗАЕСОКУПАЦІЯВторгнення Росії в УкраїнуЕНЕРГЕТИКАРегіони

Росіяни встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до ЗАЕС

Юліана Топольник
  
Росіяни встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до ЗАЕС
Російські військові біля паркану. Фото: Telegram/Енергоатом

Росіяни встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до Запорізької атомної електростанції, що розташована на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Як зазначають в Енергоатомі, відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, а долатимуть частину шляху пішки.

"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю", — зазначають на підприємстві.

Читайте також

Окупанти викрали чотирьох співробітників Запорізької АЕС

"Ми не хочемо, щоб це був політичний футбол" — МАГАТЕ відмовилось від демілітаризованої зони на ЗАЕС

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Дізнайтесь більше
Українські військові минулого року намагалися відбити Запорізьку АЕС — Times
Українські військові минулого року намагалися відбити Запорізьку АЕС — Times
Окупанти викрали чотирьох співробітників Запорізької АЕС
Окупанти викрали чотирьох співробітників Запорізької АЕС
Гроссі МАГАТЕ
Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відвідав Калінінград для обговорення ситуації на ЗАЕС
&quot;Захист ЗАЕС конче необхідний&quot;, — гендиректор МАГАТЕ Гроссі
"Захист ЗАЕС конче необхідний", — гендиректор МАГАТЕ Гроссі
На початок