Росіяни встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до ЗАЕС

Росіяни встановлюють додатковий паркан, аби огородити під'їзди до Запорізької атомної електростанції, що розташована на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це сьогодні, 8 квітня, повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Як зазначають в Енергоатомі, відтепер працівники Запорізької атомної станції не доїжджатимуть прямо до неї, а долатимуть частину шляху пішки.

"Рейсові автобуси для персоналу ЗАЕС, які доставляють атомників на роботу, більше не курсуватимуть до фінального пункту маршруту. Перепоною стане новий паркан, який загарбники облаштовують на підходах до адмінбудівлі станції. Для цього вже почали рити землю", — зазначають на підприємстві.

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