У Хмельницькому запрацював ярмарок садівництва й городництва

Виставку-ярмарок садівництва та городництва «Квітуча Україна» розгорнули на одній із вулиць обласного центру.
На ярмарку можна придбати квіти, саджанці дерев, розсаду, добрива, насіння, посадковий матеріал, садову міні-техніку та інвентар.
Також можна взяти участь в майстер-класах з вирощування розсади, мікрозелені, обробки насіння.
На ярмарку працює екобус. Тут можна здати небезпечні відходи для утилізації.
Ярмарок триватиме до 16.00.
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