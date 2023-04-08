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У Хмельницькому запрацював ярмарок садівництва й городництва
ЕКОНОМІКАРегіони

У Хмельницькому запрацював ярмарок садівництва й городництва

Леся Боровець
  
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У Хмельницькому запрацював ярмарок садівництва й городництва
Суспільне Хмельницький/Валерія Ковальчук

Виставку-ярмарок садівництва та городництва «Квітуча Україна» розгорнули на одній із вулиць обласного центру.

На ярмарку можна придбати квіти, саджанці дерев, розсаду, добрива, насіння, посадковий матеріал, садову міні-техніку та інвентар.

Також можна взяти участь в майстер-класах з вирощування розсади, мікрозелені, обробки насіння.

На ярмарку працює екобус. Тут можна здати небезпечні відходи для утилізації.

Ярмарок триватиме до 16.00.

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