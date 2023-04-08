Війська РФ ввечері 7 квітня завдали авіаційний удар по прикордонню Чернігівської області. Постраждали два населені пункти Семенівської громади.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своєму Telegram-каналі.

Зокрема, близько 22:17 військові зафіксували два вибухи в межах двох населених пунктів Семенівської громади. Їх спричинили дві керовані авіабомби, випущені з російського винищувача Су-35 з території РФ.

Наслідки авіаудару. ФОТО: ОК "Північ"

Російські війська завдали авіаудар по прикордонню Чернігівщини: пошкоджені житлові будинки. ФОТО: ОК "Північ"

В результаті удару пошкоджені житлові будинки та комунікації. Інформація щодо потерпілих та інших пошкоджень цивільної інфраструктури уточнюється.

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