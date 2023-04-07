Житлові будинки, ФАП, будівля пожежного депо, магазини та ЛЕП. Найпівнічніше село України, Грем'яч, що в Новгород-Сіверській громаді, зазнало руйнувань внаслідок російських обстрілів 6 квітня. Про це в коментарі Суспільному розповіла староста села Андрій Ірха.

З його слів, Грем'яч обстрілювали з 04:30 до опівночі.

"Там до о пів на дев'яту було, потім трохи затишшя. Тоді знову як з градів дали. Будинок загорівся, пожежники поїхали гасити наші місцеві. Потім о пів на п'яту ще два-три вибухи було не зрозуміло куди", — сказав Ірха.

Як писало Суспільне, вогонь росіяни вели з мінометів, гранатометів та САУ, а також скидали боєприпаси з безпілотника. Як повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус у своєму Телеграм-каналі, зафіксовано влучання некерованих авіаційних ракет.

Наслідки обстрілів у селі Грем'яч. ФОТО: Державна прикордонна служба України

За словами старости села, у два житлові будинки було пряме влучання, близько десяти осель пошкоджено. Така інформація станом на 10 годину ранку 7 квітня.

"Побило вікна і дахи. Ще підраховуємо. На даний момент дев'ять є. Зараз ще рахуємо на другій вулиці", — каже староста.

Окрім приватних будинків, пошкоджень зазнали й об’єкти соціальної інфраструктури:

"Пожежна охорона — вікна повилітали, ФАП, будинок культури, магазини приватні".

Наслідки обстрілів у селі Грем'яч. ФОТО: Державна прикордонна служба України

За повідомленням прикордонників, цивільні під час обстрілів не постраждали. Цю інформацію підтвердив і староста Грем'яча. За його словами зараз у селі проживає 581 людина. Ніхто з них не загинув і не травмувався.

В селі також є проблеми зі світлом, на місці працюють працівники АТ “Чернігівобленерго”. Як сказано на сайті Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи, у Грем'ячі обстріли пошкодили одну ЛЕП-10 кВ. Без електропостачання залишається 821 абонент у чотирьох селах Новгород-Сіверської громади. Це Грем'яч, Мурав'ї, Камінь, Кам'янська Слобода.

Детальніше у відео:

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