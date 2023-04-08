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У Львові облаштують нові смуги для велосипедистів
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У Львові облаштують нові смуги для велосипедистів

Наталія Карнаух
  
У Львові облаштують нові смуги для велосипедистів
Фото Романа Балука

Цьогоріч на Новому Львові фахівці облаштують велодоріжки на чотирьох вулицях. Їх об'єднають з велоінфраструктурою, яку створили під час будівництва трамвайної колії на Сихів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Велосмуги облаштують на вулицях Литвиненка, Віденській, Панаса Мирного та Стуса. Роботу над проєктами щодо перших трьох вулиць вже завершують. Натомість рішення щодо велодоріжки на вулиці Стуса ухвалили на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху цього тижня.

За словами керівника управління вуличної інфраструктури Павла Сирватки, велосмугу на Стуса облаштують на "безтрамвайній" ділянці – від проспекту Червоної Калини до Нового Львова. Її довжина буде близько 450 м.

"Велосмуга буде облаштована тільки в одну сторону – на підйом. В протилежну сторону велосипедисти їхатимуть по проїзній частині, рух автотранспорту тут не є інтенсивний, тому спільно з велоспільнотою було визначено, що виокремлювати смугу для них недоцільно", – каже Павло Сирватка.

Також, за словами посадовця, ще одну велодоріжку побудують на вулиці Козельницькій. Питання щодо цього розглянуть на найближчому засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху.

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