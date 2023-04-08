Ретельно планував злочини: на Черкащині затримали серійного крадія

В Умані на Черкащині затримали чоловіка, якого підозрюють у серії крадіжок, повідомила Суспільному тимчасова виконувачка обов'язки речниці Головного управління Нацполіції області Наталія Ткачук.

54-річний чоловік крав у магазинах Уманщини. Його затримали правоохоронці. Підозрюють у п’ятьох незаконних проникненнях у магазини, де він цупив товари.

"Після виклику поліції Уманщини по факту крадіжки з аптеки, чоловіка затримали неподалік місця події. У нього виявили викрадені медикаменти, гроші та знаряддя вчинення злочину" — повідомила Наталія Ткачук.

Ретельно планував злочини: правоохоронці на Черкащині затримали серійного крадія. Національна поліція

Передивившись камери відеоспостереження, виявили співпадіння з раніше скоєними радіжками. Чоловік зізнався у раніше скоєних злочинах. Він видав речові докази, які свідчать про його причетність до ще чотирьох крадіжок з магазинів.

Поліцейські знайшли прикраси з недороговартісного металу, годинники та парфуми. Загальна сума завданого збитку близько 50 тисяч гривень. Чоловіка затримали та помістили до ізолятора.

Ретельно планував злочини: правоохоронці на Черкащині затримали серійного крадія. Національна поліція

"Підозрюваний ретельно готувався та продумував злочини. Крав переважно вночі, а напередодні вчинення злочину аналізував розміщення камер відеоспостереження в місті, відповідно планував маршрут до місця злочину та до свого помешкання. Крав гроші та усе, що становило цінність. Згодом продавав викрадене та витрачав кошти на свої потреби", — розповіла т.в.о. речниці.

Зараз зловмисник перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років.

Ретельно планував злочини: правоохоронці на Черкащині затримали серійного крадія. Національна поліція

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