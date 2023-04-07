Екскерівник держпідприємства на Черкащині продав понад 11,7 тисячі тонн першокласного зерна як неліквідне. Тобто занизив його вартість у десятки разів. Як повідомили у пресслужбі Національної поліції України, чоловіку повідомили про підозру.

Як розповіли у пресслужбі, посадовці державних структур Держрезерву розробили злочинну схему з розтрати пшениці з державного матеріального резерву:

"Аби провернути оборудку, перед проведенням аукціону з продажу зерна посадовці ініціювали проведення його дослідження. Відповідно до сфальсифікованих висновків якісні культури не відповідали вимогам ДСТУ та навіть не могли використовуватися для корму свійських тварин та птиці. Завдяки такому «дослідженню» упродовж квітня-липня 2021 року понад 11,7 тисячі тонн якісної пшениці було реалізовано за ціною 350 гривень за одну тонну, у той час, як її ринкова вартість становить 6 500 гривень".

Надалі частину проданих на аукціоні зернових, використовуючи фальсифіковані документи, вивезли вантажівками з території держпідприємства до зернових терміналів Миколаївської та Херсонської областей та експортували за кордон, пояснили у пресслужбі.

"За результатами досудового розслідування правоохоронці встановили, що розмір завданих збитків внаслідок необґрунтованої реалізації зерна становить понад 73 мільйони гривень", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, як зауважили у пресслужбі, під час процесуальних заходів на елеваторах поліцейські зафіксували 500 тонн "неліквідної" пшениці та передали її в комерційне управління АРМА.

Фото Нацполіції України

На підставі отриманих доказів колишньому директору державного підприємства повідомили підозри за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото Нацполіції України

За скоєне, чоловіку може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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