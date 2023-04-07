У Золотоноші чоловік видурив гроші у пенсіонера. Діяв за шахрайською схемою "Ваш родич потрапив у ДТП".

Він узяв 35 000 гривень і тисячу доларів, щоб нібито допомогти родичу пенсіонера, розповіла Суспільному тимчасово виконувачка обов'язків речниці Головного управління Нацполіції області Наталія Ткачук.

Вона переповіла, як, за словами пенсіонера, все сталося:

"Близько шостої години вечора йому на стаціонарний телефон подзвонив невідомий. Розповів, нібито з його донькою трапилося лихо: вона потрапила у ДТП, сильно травмувалася і для лікування потрібні кошти. Невдовзі до пенсіонера додому прийшов незнайомий чоловік, якому він передав 35 тисяч гривень та тисячу доларів".

Після того, як незнайомець пішов, чоловік зв’язався з рідними й дізнався, що насправді нічого лихого не сталося, а його ошукали. Він одразу зателефонував до поліції.

Чоловіка знайшли і затримали. Це 19-річний уродженець Донецької області.

"Він розповів, що займатися шахрайством йому запропонував невідомий через телеграм-канал. Умови були такі, що частину «заробітку» він залишав собі, а іншу частину необхідно було перераховувати через термінал на рахунок, який йому повідомляли телефоном", — розповіла Наталія Ткачук.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру. Вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

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