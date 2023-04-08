У тимчасово окупованому Старобільському районі Луганської області, в якому місцеві самотужки чинили опір росіян на початку окупації, почали на вулицях видавати повістки.

Про це повідомляє Луганська обласна військово-цивільна адміністрація.

"Вже повідомлялося, що у Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільщину, де повістки знаходять власників на вулицях міста", — йдеться у повідомленні.

Старобільськ був окупований росіянами після початку повномасштабного вторгнення. Тоді жителі Старобільська виходили на вулиці та намагалися зупиняти російську техніку.

У ОДА додали, що у Лисичанську в районі склозаводу окупанти обстежили вцілілі будинки та заселяють в них військових РФ, та інших "спеціалістів" які допомагають забезпечувати окупаційний режим. Наразі окупантами зайняті "практично всі будинки".

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