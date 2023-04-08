8 квітня у Чернівецькій області прощаються з трьома військовими, які загинули у боях проти російської армії, – Сергієм Польовим, Миколою Якимчуком та Назаром Ніколайком.

Про це повідомляють на Facebook-сторінці обласної адміністрації.

Матроса Сергія Польового, воїна військової частини А1965, поховають об 11:00 в селі Костинці. Він загинув 29 березня у бою проти російських військових на Донеччині. Йому було 27 років, повідомляє на Facebook-сторінці голова Сторожинецької громади Ігор Матейчук.

Старший солдат Микола Якимчук, був воїном військової частини А4436. Він загинув 3 квітня на Донеччині. Чоловіку було 27 років. У нього залишилися дружина та син, повідомляють на Facebook-сторінці Рукшинської громади. Якимчук був родом із села Чепоноси, але працював у Хотині. З ним попрощаються о 13:00 в Хотині.

Назар Ніколайко, був старшим сержантом в аеромобільному батальйоні військової частини А0224. До повномасштабного вторгнення служив у прикордонній службі. Він загинув 31 березня на Донеччині. Військовому було 23 роки. У нього залишилися дружина та син, повідомляють на Facebook-сторінці Сокирянської міськради. З військовим попрощалися о 9:00 в селі Колбочин.

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