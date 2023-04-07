Землі заказника Тернопільщини через суд повернули державі

Прокуратура в суді повернула державі 7 гектарів земель заказника із незаконного володіння. Про це повідомили в пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

"Господарський суд Тернопільської області задовільнив позов Тернопільської окружної прокуратури в інтересах держави про витребування 7 гектарів землі гідрологічного заказника загальнодержавного значення "Серетський" з незаконного володіння Тернопільської міської ради", йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, з державної власності незаконно вибули землі площею 7 га заказника "Серетський". Вони були передані до комунальної власності Тернопільської міської ради, як землі сільськогосподарського призначення. Проте, оскільки ці ділянки є землями природно-заповідного фонду, вони мають належати державі, відтак Тернопільська окружна прокуратура звернулась з позовом до суду. За результатами розгляду суд ухвалив рішення і повернув землі заказника у державну власність.

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