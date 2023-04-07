Росія відмовилася обмінювати військовополонених мусульман — ОПУ

Росія відмовилася від пропозиції України з нагоди початку священного для мусульман місяця Рамадан обміняти військовополонених, які сповідують іслам за принципом "всіх на всіх". Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" повідомила радниця з комунікацій керівника Офісу президента Дарія Зарівна.

"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхніх культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", — сказала вона.

За словами Зарівної, ця ініціатива — одне з багатьох "креативних рішень", до яких вдається українська сторона, щоб обміняти полонених.

“Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція і постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших”, — зазначила представниця ОПУ.

За інформацією Офісу президента, загалом з 11 березня 2022 року Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 39 обмінів. Всього звільнили 1993 людини, з них 184 жінки і 107 цивільних заручників.

Що відомо про українців, які перебувають у полоні РФ

У полоні Росії перебувають 3,4 тисячі українських військових та цивільних, щонайменше 15 тисяч вважаються зниклими безвісти під час повномасштабної війни. Про це Суспільному станом на початок січня 2023 року повідомила уповноважена президента з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька.

"15 тисяч — громадян України зниклих безвісти (військові та цивільні), 3,4 тисячі — підтверджених Росією в полоні (військові та цивільні)", — зазначила вона.

Раніше Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомив, що ідеться про 3,4 тисячі саме військовослужбовців.

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами перемовин України й Росії у Туреччині, які відбулися 16 січня повідомляв, що сторонам вдалося домовитися про створення коридору для обміну полоненими.

Лубінець зазначив, що станом на 15 січня до нього звернулося понад 20 тисяч сімей, які розшукують своїх рідних.

Черговий обмін відбувся 3 квітня — додому з російського полону повернулися ще 12 українців.