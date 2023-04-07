У Тернополі нагородили спортсменів та їх тренерів за досягнення в першому кварталі 2023 року. Це 6 спортсменів та 5 тренерів з Тернопільщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Серед нагороджених – багаторазовий переможець, призер Кубку світу та чемпіонату світу з біатлону та лижних перегонів – паралімпієць Тарас Радь.

Тарас Радь. Фото: Суспільне Тернопіль

За перші 3 місяці цього року 6 спортсменів з Тернопільщини вибороли призові місця на міжнародних змаганнях. Їх та їхніх тренерів відзначили преміями та подяками обласної військової адміністрації.

"Цього року була змога виділити кошти, аби ми могли надати премії переможцям, призерам міжнародних змагань, а також їхнім тренерам. Це свого роду додатковий стимул. Ми розуміємо, що наші слова типу "так тримати", "молодець" не дуже вплинуть на їхній результат. Але увага до їхніх здобутків є важлива, до того, що вони роблять на міжнародній арені", – говорить начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Тернопільської ОВА Андрій Човган.

Андрій Човган. Фото: Суспільне Тернопіль

Серед нагороджених – один з кращих лижників світу, паралімпієць Тарас Радь. Він розповідає, у березні на фінальному етапі Кубку світу з лижних перегонів та біатлону в Америці виборов 5 медалей, з яких три – золоті.

"Весь біатлон забрав, три гонки. Я люблю біатлон, люблю стрільбу, тому так виходить. Коли ми їхали на змагання, ми знали, що їдемо на висоту, а на висоті завжди важко боротися. Ми тренувалися на висоті 800 метрів, а там було 1800 метрів, різниця колосальна і я думав, що буде важко. І на першій гонці дійсно було важко. А потім я відчув, що сили з’явилися. Я бігав і не втомлювався, як інші спортсмени".

Тарас Радь. Фото: Суспільне Тернопіль

Також, у загальному заліку сезону 2022-2023 року, за сумою всіх набраних балів Тарас Радь отримав кубок за перше місце у біатлоні. Тарас каже, це вже другий кубок у його кар’єрі.

"Під час другої гонки я ще сумнівався, коли виходив на старт, а коли вже взяв золото, я вже на 100% знав, що буду перший. Мені лише треба було вийти на останню гонку, будь-яким приїхати, але я заїхав першим".

Спортсмен на змаганнях. Фото: Тарас Радь

Тренер Тараса Радя – Віктор Федорчак говорить, пишається здобутками спортсмена.

"Він став володарем Кубка світу, це одна із найвищих нагород. Він найсильніший спортсмен в світі – це приємно. Згідно тих виступів, які я бачив, вже після чемпіонату світу, я зрозумів, що Тарас має перемогти".

Віктор Федорчак. Фото: Суспільне Тернопіль

Також серед нагороджених – Юліана Туницька, яка виборола "золото" на Чемпіонаті світу з санного спорту серед юніорів, Антон Дудченко, який виграв "срібло" на Чемпіонаті Європи з біатлону, Едуард Стрільчук, який виборов бронзову медаль на Чемпіонаті Європі з греко-римської боротьби, Віталій Мандзин також "бронзу" отримав на Чемпіонаті Європи з біатлону серед юніорів та наймолодший серед призерів з Тернопільщини – Вадим Биць, який виборов "бронзу" на Чемпіонаті Європи з джиу-джитсу.

Спортсмени. Фото: Суспільне Тернопіль

"Двоє спортсменів сьогодні отримали посвідчення і нагрудні знаки майстра спорту України з санного спорту, двоє стали майстрами спорту міжнародного класу. І це спортсмени, які показують, що в Кременці, будьмо реалістами не на найкращій трасі можна змагатися, тренуватися і показувати результати. Приклад Юліани, коли вона стала єдиною і першою чемпіонкою світу серед юніорів з санного спорту", – говорить Андрій Човган.

Подяки. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагородження спортсменів. Фото: Суспільне Тернопіль

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