У Полтаві презентували скульптуру Сковороди замість Пушкіна

Скульптуру на честь російського поета Олександра Пушкіна демонтували біля одного з полтавських готелів. Замість неї 7 квітня презентували пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді, який був родом із Полтавщини. Про це розповів Суспільному скульптор Володимир Цісарик.

Раніше біля готелю було розміщено дві скульптури – на честь письменників Олександра Пушкіна та Миколи Гоголя. Нині ж біля фігури останнього відкрили пам’ятник філософу Сковороді, біля його ніг – мавпа, а за плечима – лелека. Скульптури на честь усіх трьох діячів створив Володимир Цісарик.

«Такий час, замінили. Старалися зробити так, щоб це було в людський розмір, щоб це не був великий монумент, не тяжів над людьми. Символіка – це є, власне, з твору Григорія Сковороди «Благодарний Еродій», де головними героями виступають лелека Еродій і мавпочка Пішик. Мавпочка говорить про земне, про різні блага матеріальні, а лелека Еродій – якраз символ духовного піднесення», – розповів скульптор Володимир Цісарик.

Нова скульптура на вході до готелю. Суспільне Полтава

За його словами, демонтаж, виготовлення та встановлення нової скульптури виконали за рахунок приватного підприємця.

«А що Пушкін зробив поганого? Я так думаю. Твори його чудові. Якщо вважають, що якусь шкоду може принести стояння Пушкіна, – не знаю. Якщо його не розіб’ють, поставлять у якомусь місці – люди повинні бачити, знати і пам’ятати. Це історія», ­– говорить жителька Полтави Людмила Щербініна.

Мавпа біля Григорія Сковороди. Суспільне Полтава

На думку місцевої екскурсоводки та власниці турагенції Анни Шендрик, скульптура на честь Григорія Сковороди має спонукати людей більше дізнаватися про філософа.

Скульптор Володимир Цісарик (з квітами) приймає вітання. Суспільне Полтава

«Маємо нову прекрасну контактну скульптуру Григорія Сковороди. Коли це не десь високо на якомусь постаменті, а коли люди можуть до нього підійти. Пушкін і Полтава – тут дуже суперечливе питання, чи взагалі Пушкін був у Полтаві. Сковорода – він наш, він народився на Полтавщині, його серце і дух Полтавського краю, оця унікальність філософії – це наше, українське. Тому треба говорити більше про своє», – розповіла Анна Шендрик.

Що відомо

Пам’ятники російському поетові Олександру Пушкіну та українському письменникові Миколі Гоголю біля полтавського готелю встановили 2019-го року.

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