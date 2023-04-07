"Просто люблю цю роботу": як одеситка 50 років працює водійкою трамвая

Марія Мітєва майже 50 років працює водійкою трамвая у КП "Одесміськелектротранс". Каже: ані на початку своєї роботи, ані зараз працювати їй не складно, оскільки любить те, чим займається. Про свою роботу та її особливості Марія Мітєва розповіла журналістам Суспільного.

День Марії Мітєвої починається о 3:20 — саме в цей час їй треба встати, щоб вчасно вийти на маршрут. Зараз вона працює на трамваях №12 та №15. Кожна її зміна триває близько 10 годин.

"Наразі я не живу вдома, а живу в онука, бо вони поїхали. Тут, поруч з депо. І о 3:40 я приходжу на роботу. Вчора, припустимо, я почала роботу о 5:45 і закінчила о 13:20, позавчора я працювала з 6:06 і закінчила о 14:33. Щодня по-різному", — розказує водійка.

Після закінчення школи Марія вступила до технікуму в Кишиневі, де вивчала бухгалтерську справу. Але після закінчення вирішила стати не бухгалтером, а водійкою громадського транспорту — як і її сестра.

"У мене була старша сестра, вона працювала тут водієм трамваю. Мені подобалося, як вона працює. Приїхала до Одеси, але без прописки ніде не брали на таку роботу. Довелося піти в учбовий комбінат. Я хотіла на водія тролейбуса, а група не набиралася. Кажуть: "Трамвайна група набирається". Тож вирішила піти на трамвай", — розказала Марія Мітєва.

Перше водійське посвідчення жінка отримала у 1974 році. Починала працювати на маршруті №20, який в Одесі також називають очеретяним. Далі були більш складні маршрути — 15, 21, 4. За 50 років роботи, каже Марія, вона їздила чи не на всіх одеських маршрутах.

"Тоді я навіть не вважала це важкою роботою, дуже легко. І зараз те саме — легко працювати. Трохи транспорту збільшилося, але нічого", — розповіла Марія Мітєва.

Зараз Марії Мітєвій майже 70 років. На пенсію, каже жінка, поки не збирається йти.

"Я думаю, хоча б ще рік попрацювати, а там мені буде 70 років. Тож подивимося далі, як буде. Просто люблю цю роботу і все", — сказала водійка.

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