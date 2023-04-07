Збив три російські ракети. Історія 18-річного військового ВМС

Військовий ВМС Євген з позивним "Зелений" у свої 18 років збив три російські ракети. Одну з цілей вдалось знищити під час атаки на український корабель. За це хлопець отримав орден "За мужність" II ступеня. Історію Євгена дивіться у репортажі Суспільного.

За час повномасштабного вторгнення Євген, наймолодший член екіпажу бойового корабля, якому вже виповнилось 19, збив три ракети. Російські цілі вдалось поцілити з великокаліберного кулемета.

"З початку повномасштабного вторгнення у мене не було досвіду стрільби з ДШК. Довелось навчатися вже у бойових умовах. Перші мої постріли з ДШК були, коли на місто налітали винищувачі й нам доводилось їх відбивати", — згадує військовий.

Військовий ВМС Євген з позивним "Зелений". Так прозвали через те, що боєць перевівся на контракт зі строкової служби та мав зелену форму. Фото: Суспільне Одеса

Євген пам'ятає кожну збиту ціль. Першу ракету вдалось "приземлити" після серії рикошетів по ній:

"Першу ракету я збив коли відпочивав після вахти, приймав душ. Почув голосний вибух... У моє поле зору впала ще одна ракета. Я підбіг за ДШК та відкрив безперервний вогонь по ній. Було видно рикошети від неї і ця ракета різно змінила траєкторію у воду. Вона не зірвалась в повітрі".

Євген біля кулемета, з якого вдалось збити три ракети. Фото: Суспільне Одеса

ДШК — кулемет Дегтярьова-Шпагіна 1971 року. Фото: Суспільне Одеса

ПЗРК "Ігла", з якого побратими Євгена збивали повітряні цілі. Фото: Суспільне Одеса

Другу ціль "Зелений" знищив, відбиваючи атаку на корабель, третю — під час бойового завдання.

"Другу ракету я збив саме під час бойової тривоги. Напад з РСЗО. Ми ухилялись від їхніх атак. І в той момент по нас пускали ракети. І вдалось поцілити ще в одну ракету... Третій раз відбувся вже на бойовому завданні: в той час ми були близько від противника, і я засік свою третю ракету", — розповів військовий.

Щоб вдало відпрацювати повітряну ціль, її треба розпізнати та взяти правильне випередження для вогню, пояснив боєць.

Євген гордий, що попри юний вік, зміг уразити повітряні цілі та зробити внесок у перемогу над Росією.

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