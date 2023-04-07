Депутати Сумської районної ради на засіданні 7 квітня одностайно підтримали звернення до голів громад Сумського району із закликом передати майно Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

“Шановні голови громад. Прошу вас надати перелік об’єктів рухомого і нерухомого майна, також надати договори оренди земельних ділянок, які розташовані на ваших територіальних громадах, які є в користуванні Української православної церкви Московського патріархату. Прощу ваші громади розірвати договори оренди земельних ділянок Московського патріархату. Все майно, яке було у користуванні УПЦ МП, передати до православної церкви України”, – зазначив заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак.

Архієпископ Сумський і Охтирський Мефодій теж висловив свою думку щодо цього питання:

“В області в нас, на жаль, були передані всі храми, які були, всі були передані Московському патріархату, російській православній церкві. І ми опинилися в ситуації, коли українці були змушені з пенсій будувати храми. Ми збудували сьогодні близько 100 храмів. Тоді, коли всі святині були в них в руках, ми їм пропонували, закон передбачає почергове богослужіння – вони не допускали цього. Чому? Я думаю, ви здогадуєтеся, чому”.

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