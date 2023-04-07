Депутати від "ОПЗЖ" створили нову групу у Сумській райраді

Депутати Сумської районної ради не підтримали рішення про відсторонення від роботи колег, які були обрані від забороненої в Україні партії “ОПЗЖ”. Натомість депутати від “Опозиційної платформи – За життя” створили нову групу під назвою “За Сумський район”.

На засіданні 7 квітня депутати Сумської районної ради не підтримали рішення про відсторонення від роботи депутатів від “Опозиційної платформи – За життя”. В порядку денному проєкт рішення “Про внесення змін до регламенту роботи Сумської райради” передбачав заборону працювати в районній раді депутатам, які були обрані від забороненої в Україні партії – розповів голова ради.

“Ви знаєте, зараз ця партія заборонена, її немає, в нашій раді фракції їхній також немає, вони всі вийшли з цієї фракції, але вони були обрані від “ОПЗЖ”. Була пропозиція їх роботу заборонити шляхом внесення змін до регламенту, яким обмежувалася їх право участі в сесіях, засіданнях комісій, президіях і тому подібне”, – зазначив голова Сумської районної ради Геннадій Дем’яненко.

Необхідної кількості голосів рішення не набрало. Підтримали його 25 депутатів, для прийняття потрібно було 28.

“Ми не маємо права заборонити депутатам брати участь в голосуванні, тому що вищий державний орган керівництва повинен заборонити їм. Тобто не районна рада, а вже вищі органи. Як партію “ОПЗЖ” ми не підтримуємо в тому, щоб вона приймала участь. Але наголошую, що ми не маємо права заборонити їм приймати участь у голосуванні”, – зазначив депутат Сумської райради Вячеслав Рябченко.

Проти обмеження своїх прав голосували колишні депутати від “ОПЗЖ”.

“Як було повномасштабне вторгнення РФ, кожен з наших депутатів працював на Сумщину. Ніхто не розділяв, хто це сині, хто це червоні, хто зелені. Ми всі піднімалися і робили все, щоб наша Сумська область була обороноздатна і була наша перемога”, – сказав депутат Сумської райради Олександр Хрупа.

Десять депутатів утрималися, серед них – представники найчисельнішої у райраді фракції “Слуга народу”.

“Дане питання треба врегулювати на законодавчому рівні. На цей час в Законі України про статус депутата місцевої ради відсутня норма, яка дозволяє депутатів будь-якої партії позбавляти повноважень, якщо заборонена їх діяльність, тому це питання має бути врегульоване на рівні закону”, – зазначив депутат Сумської райради Костянтин Климов.

Всередині самої фракції “Слуг народу” думки розділилися. Шість депутатів підтримали пропозицію відсторонити представників “ОПЗЖ”.

“Я виступила за те, щоб припинити повноваження цієї партії, щоб вона не мала права брати участь у голосуваннях, які мають значення для нашого району. Ці депутати, які обиралися від цієї партії, вони обирали її свідомо. Це був їх вибір, вони обрали для себе такий політичний шлях, і зараз у ситуації, яка склалася, я думаю, що неважливо, на яку назву вони зміняться. Їхні ідейні шляхи не змінились. Тобто від зміни назви, я думаю, мало що зміниться”, – пояснила депутатка Сумської райради Ксенія Писана.

Депутати, які обиралися від “ОПЗЖ”, після заборони партії працювали позафракційно. За словами Олександра Хрупи, після початку вторгнення з 11 їх залишилося семеро. Наразі вони створили нову відкриту групу “За Сумський район”, куди можуть вступити депутати з інших фракцій.

Що відомо

Верховний суд України остаточно заборонив діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя". Про це повідомили у Службі безпеки України.

Верховна рада України 24 лютого достроково припинила повноваження нардепів від партії "ОПЗЖ" Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина.

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