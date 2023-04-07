В Малині на Житомирщині через паводок довелося розібрали єдину переправу, яка з’єднує дві частини міста. Відновити тимчасовий міст у найближчий час неможливо, розповів Суспільному заступник Малинського міського голови Павло Іваненко.

За словами Павла Іваненка, переправу довелось розібрати, адже через спуск води з водосховища вода б підтопила сусідній район. Відновлювати тимчасовий міст у найближчий час неможливо, адже тимчасова споруда не витримає такого потоку води.

"У водосховище почала прибувати вода, критичний рівень був 4,5 метри. На комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення почати спуск води з нашого водосховища. І для того, щоб уникнути підтоплення приватних домоволодінь, потрібно було розібрати оці тимчасові переправи, які були змонтовані. Станом на сьогодні (7 квітня – ред.) рівень води в водосховищі 4,42. Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення опустити даний рівень до чотирьох метрів. Поки не буде у водосховищі відмітка в чотири метри, про якісь там рухи далі й годі говорити", – сказав Павло Іваненко.

Павло Іваненко. Малин, Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

За словами Павла Іваненка, на створення нової тимчасової переправи в Малині виділили гроші з резервного фонду обласного бюджету.

"Виділили чотири мільйони гривень на подолання наслідків цієї техногенної-екологічної катастрофи. Це включається відбудова оцих переправ, для того, щоб місто могло нормально функціонувати", – каже заступник міського голови.

Громадський транспорт та транспорт екстрених служб пустили через греблю у межах міста.

Власникам приватних автівок, щоб дістатись із однієї частини Малина до іншої, потрібно долати відстань у майже 30 кілометрів, об’їжджаючи через ближні села, розповідає місцевий житель Руслан.

"Зробили об’їзну дорогу через села. Якщо їхати в центр міста, то звідси – десь 30 кілометрів. Ми їдемо в центр міста, там сідаємо на автобус – пускають через дамбу", – каже Руслан.

Місцевий житель Василь розповідає, що три дні тому ще цілою переправою проїхав до свого знайомого. Наступного ранку побачив лише залишки мосту.

"Був у друга – син помер, то ми переїхали туди, а назад уже прорвало. Вже третій день по-моєму", – каже Василь.

Пан Василь з Малина. Малин, Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Малин, Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Малин, Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Окрім Малина, вода прибула і на промисловий об’єкт за містом – потік води у річці Ірша пробив собі нове русло у промисловий кар’єр, що знаходиться у кількох кілометрах від Малина. На місці працівники намагаються відвести воду за допомогою штучних дамб. Місцевий житель Віталій каже, що потік води продовжується, а кар’єр затоплений на десятки метрів.

"Ну метрів 20 буде, мені здається. Це не горе, горе у нас там, з переправою", – каже Віталій.

Віталій. Малин, Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Малин, Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Малин, Житомирщина, 7 квітня 2023 року. Фото: Тетяна Іскоростенська для Суспільне Житомир

Що відомо

30 березня у Малині затопило пішохідну переправу через річку Ірша поряд з мостом, зруйнованим військами РФ. Надвечір 30 березня ситуацію вдалося врегулювати – затоплену пішохідну переправу через річку відремонтували. Третього квітня комісія з ТЕБ та НС прийняла рішення провести поверхневий скид води у Малинському водосховищі, щоб зберегти греблю на річці Ірша. Пішохідну та транспортну переправи закрили.

Шостого квітня на засіданні Житомирської обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняли рішення виділити чотири мільйони гривень на створення нової тимчасової переправи в Малині.

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