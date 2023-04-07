Комендантську годину на Великдень на Волині не скасовуватимуть – ОВА

Комендантська година на Волині на Великдень діятиме без змін і скасована не буде, – повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

В області комендантська годин діє з 00:00 год. до 5:00 ранку. У цей час перебувати на вулицях заборонено.

"Прошу усіх вірян поставитись із розумінням до такого рішення. Можливість освятити пасхальний кошик буде в усіх волинян. Дотримуйтесь встановлених правил та розраховуйте своєчасне повернення додому", – додав Погуляйко.

Як додали у військовій адміністрації, впродовж святкових днів вулиці області посилено патрулюватимуть правоохоронні органи.

Що відомо

Торік на Волині у Великодню ніч 24 квітня теж діяла комендантська година. Освятити святковий кошик зі стравами до Великодня у волинських храмах можна було у визначений час.

У вересні в області скоротили тривалість комендантської години, яка була запроваджена з лютого 2022 року.

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