"Великодня писанка": у Тернополі організували майстерклас

Великодні писанки розфарбовували жителі південно-східних областей України, які приїхали у Тернопіль через повномасштабну війну. Майстерклас провели у Центрі науки. У ньому взяли участь 50 переселенців. Про це розповіла організаторка Христина Білінська.

Учасники заходу створювали писанки в галицькому стилі.

Писанка. Фото: Суспільне Тернопіль

Майстер Андрій Пушкар розповів дев’ятирічній Сніжані з Харкова, як розфарбовувати писанку. Чоловік каже, розпочинати потрібно з ескізу.

"Проводимо майстерклас для відвідувачів, для приїжджих, які є в Тернополі. Є різні традиції, в різних частинах України. Люди пишуть яєчка такою технікою, класичною, писачком".

Андрій Пушкар. Фото: Суспільне Тернопіль

Прийшла на майстерклас Світлана Комар з Харківщини. Жінка у Тернополі майже від початку повномасштабного вторгнення. Вона розповідає, у рідному селищі Старий Салтів щороку розфарбовувала писанки перед Великоднем.

"Розписати писачком писанку я мріяла дуже давно. Якось все не виходило. А так, зазвичай, вдома ми фарбували весь час. Коли діти мої були малі, то прикладали листочки".

Світлана Комар. Фото: Суспільне Тернопіль

Наталія Тітаренко з вісьмома всиновленими дітьми до Тернополя приїхала місяць тому. Вона розповідає, їхнє селище Великий Бурлук на Харківщині українські військові звільнили, проте окупанти почали його обстрілювати, відтак перебувати там небезпечно. Жінка говорить, на такому майстеркласі діти вперше.

"Зустріли нас гарно. Запросили на це свято. Ми дуже задоволені. Ставляться до нас гарно, ніби ми прожили багато років тут. Проте додому хочеться. Домівка є домівка. Але туди нам страшно їхати".

Наталія Тітаренко. Фото: Суспільне Тернопіль

Серед учасників майстеркласу – переселенці з південно-східних областей, родини загиблих українських захисників. Про це розповіла організаторка Христина Білінська.

"Зареєструвалися 53 особи, внутрішньопереміщені, які приїхали до нас. Ми також запрошували сім’ї наших героїв, котрі загинули. Це особливий для нас час".

Христина Білінська. Фото: Суспільне Тернопіль

Майстерклас. Фото: Суспільне Тернопіль

Майстерклас "Великодня писанка". Фото: Суспільне Тернопіль

Розписування писанок. Фото: Суспільне Тернопіль

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