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175 вибухів: війська РФ протягом 6 квітня обстрілювали прикордоння Чернігівщини
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175 вибухів: війська РФ протягом 6 квітня обстрілювали прикордоння Чернігівщини

Юлія Суржикова
  
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175 вибухів: війська РФ протягом 6 квітня обстрілювали прикордоння Чернігівщини
ФОТО: Ольга Шеремет

Протягом 6 квітня війська РФ десять разів обстрілювали Новгород-Сіверську громаду в районі села Грем'яч. Вогонь вели з мінометів, гранатометів та САУ, а також скидали боєприпаси з безпілотника.

Цю інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

Загалом прикордонники зафіксували 175 вибухів.

За словами Галини Шеховцової, це найбільший обстріл в напрямку Грем'яча з початку стабілізаційного періоду (з квітня минулого року, — ред.)

Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватне домогосподарство.

Нагадаємо, зранку 6 квітня, російські війська з мінометів обстріляли село Леонівка Семенівської громади.

Детальніше у відео:

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