Протягом 6 квітня війська РФ десять разів обстрілювали Новгород-Сіверську громаду в районі села Грем'яч. Вогонь вели з мінометів, гранатометів та САУ, а також скидали боєприпаси з безпілотника.
Цю інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Загалом прикордонники зафіксували 175 вибухів.
За словами Галини Шеховцової, це найбільший обстріл в напрямку Грем'яча з початку стабілізаційного періоду (з квітня минулого року, — ред.)
Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру та приватне домогосподарство.
Нагадаємо, зранку 6 квітня, російські війська з мінометів обстріляли село Леонівка Семенівської громади.
Детальніше у відео:
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