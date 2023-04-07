У Коломиї 6 квітня провели благодійний аукціон для потреб Збройних сил України. Організував його Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Про це повідомляють на Facebook-сторінці Івано-Франківської обласної військової адміністрації.

Як йдеться в дописі, захід розпочався хвилиною мовчання за полеглими військовослужбовцями.

Фото: Facebook/Богдан Станіславський

На аукціоні представили понад 40 лотів. Найдорожчим лотом став прапор з підписом командира 10 окремої гірсько-штурмової бригади, який придбали за 150 тис. грн. Свої роботи надали митці Коломийської регіональної організації Національної спілки художників України, військовослужбовці "десятки", майстри, мисткині та народні умільці.

Фото: Facebook/Богдан Станіславський

Всього на аукціоні зібрали 1 млн 170 тис. грн. Окрім цього, підприємці передали два дрони для 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" та 77 батальйону територіальної оборони.

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