В Івано-Франківську представники першого добровольчого хірургічного шпиталю під час благодійного аукціону зібрали 31 тис. грн. Його організували в обласній філармонії після концерту. Медики продавали картини воїнів, які проходять лікування та реабілітацію в шпиталі. Про це Суспільному розповів керівник медзакладу Станіслав Онищук.

З його слів, під час аукціону продали 12 творів, які намалювали бійці під час занять з арттерапії. Стартова ціна кожного — 400 грн.

Керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"У нас були два заходи з малювання цих картин. Сьогодні була тема "Прапор". Кожен його зображував, як вважав за потрібне, — із символами, повідомленнями, з гербом чи символами підрозділу, в якому вони воюють. А попереднього разу в нас була тема "Жінка", — каже Станіслав Онищук.

Серед тих, хто намалював роботу, — військовослужбовець Сергій Кажаєв.

Військовослужбовець Сергій Кажаєв. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Дівчата до нас приїхали, запропонували помалювати й ми погодилися. Зобразили прапор України для перемоги, усмішку, щоб ми не сумували ніколи. Перемога буде за нами", — говорить Сергій Кажаєв.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Станіслав Онищук говорить, що гроші, які вторгували на аукціоні, витратять на облаштування спортивного майданчика в клініці.

Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"У нашому шпиталі немає майданчика для фізичної реабілітації. Це — турніки, бруси, перекладини для підтягування. І ми подумали про те, що хочемо облаштувати майданчик, аби хлопці мали не тільки психологічну реабілітацію, але й фізичну", — каже Станіслав Онищук.

Що відомо

У березні 20222 року в Івано-Франківську клініка "БРАСС" разом з окремим загоном спеціального призначення "Азов" створили перший добровольчий хірургічний шпиталь для надання медичної допомоги захисникам України, вимушеним переселенцям та цивільним.

Окрім цього, з 21 травня у поліклініці першого добровольчого хірургічного шпиталю почали приймати пацієнтів. У медзакладі безкоштовно отримують допомогу люди, які вимушено переїхали з інших областей України.

Загалом приблизно три тисячі пацієнтів отримали допомогу у Першому добровольчому хірургічному шпиталі у Лисці на Івано-Франківщині. У медустанові військовослужбовці проходять фізичну та психологічну реабілітацію. Останню проводять у комплексі – консультації з психологом поєднують з екскурсіями та відвідинами мистецьких заходів

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