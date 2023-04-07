Аварія на Черкаській ТЕЦ: що сталось та коли з'явиться гаряча вода

790 багатоквартирних будинків міста, тобто дві третини споживачів Черкас, 7 квітня залишилися без опалення та гарячої води через аварію на ТЕЦ. Там стався порив трубопроводу, розповів голова правління Віктор Олексенко. За його словами, гарячої води у черкасців не буде до травня.

Світлана Анатоліївна – волонтерка "Дніпровського" комітету. Розповіла, що відчула, що батареї холодні, коли набивала подушки синтепоном. Тоді відкрила й кран з гарячою водою:

"Вода зараз холодна, така холодна, прямо крижана", — пояснила пані Світлана.

Тепло зникло через порив трубопроводу води на Черкаській ТЕЦ, розповів Віктор Олексенко:

"Турбінне обладнання працювало на мережній воді. Ми змушені були зупинити станцію. Наразі ТЕЦ зупинила генерацію теплової енергії".

Аварія сталася за день до завершення опалювального сезону, зазначив він:

"Відновлювати теплопостачання і гарячу воду на місто ми не будемо, оскільки в період з 1 квітня по 1 травня заплановане проведення ремонту, який не можливо виконати без повної зупинки станції".

Віктор Олексенко. Суспільне Черкаси

Відтак, додав пан Віктор, готуватимуться до наступного сезону:

"Ніяких загроз для роботи станції надалі немає і ми якісно підготуємося до наступного опалювального сезону. Наша станція внаслідок злагодженої роботи персоналу не зупинилася повністю".

Волонтерка Світлана Ткачук на гарячу воду чекатиме, оскільки бойлера вдома не має:

"У нашому волонтерському центрі і синтепон, і пил, і інший бруд. Тобто ми приходимо – голова брудна. Треба купатися кожного дня".

Суспільне Черкаси

А поки разом з волонтерками зігріватимуться теплим чаєм.

Що відомо

У пресслужбі міськради повідомляли, що тепло в Черкасах подаватимуть до 8 квітня. Рішення про це у зв’язку з погіршенням погодних умов затвердив виконавчий комітет.

"Завершити опалювального сезону в нашому місті мали з 1 квітня. Утім, через зниження середньодобової температури повітря, яка впродовж трьох діб не перевищуватиме 8 градусів, виконком переглянув своє попереднє рішення", — пояснили у пресслужбі.

Після завершення опалювального сезону ТЕЦ планували тимчасово припинити генерацію теплової та електричної енергії. "Така зупинка діяльності теплоелектроцентралі зумовлена необхідністю проведення ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні підприємства, які можливо виконати лише за умови повного відключення енергоустаткування", — йдеться у повідомленні.

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