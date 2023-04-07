Румунська сторона через акції протесту фермерів у Румунії припинила оформлення вантажівок через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області. Це може сповільнити пропуск руху людей та автомобілів в обох напрямках.

Оновлено: Станом на 18:00 оформлення вантажівок на виїзд з України відновили, повідомив Суспільному старший офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

За інформацією румунського видання Digi24, у кількох містах Румунії фермери з тракторами та технікою вийшли на акцію протесту. Вони невдоволені тим, що Україна отримала пільги на експорт пшениці без мита. Через це ціни на їхні товари знизилися. Зокрема, фермери погрожують заблокувати митниці.

За словами Лісніка, з боку Румунії на в'їзд до України є черга з 1500 вантажівок та 500 легкових автомобілів. На пункті пропуску "Порубне" зранку була черга з 600 вантажівок. На виїзд з України на легкових авто та для пішоходів черг немає.

Що відомо

Пункти пропуску "Дяківці" та "Красноїльськ" на кордоні з Румунією працюють у цілодобовому режимі.

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