У Чернівцях благодійний фонд "Одна сім'я" возить мікроавтобуси, джипи та пікапи з Румунії. Це робить на замовлення керівників військових частин, родичів чи самих військових. Також фонд разом з декількома СТО безкоштовно ремонтують ці автівки та купують до них запчастини. Гроші на це їм дають іноземні фонди.

До повномасштабного вторгнення благодійний фонд допомагав безкоштовними запчастинами. Керівник фонду Денис Коровицький розповідає, раніше займався розбором автомобільних запчастин, тому мав запаси й міг передати частину з них військовим. Після початку повномасштабного вторгнення почали возити автівки з Румунії.

"За нашими підрахунками ми привезли 83 автомобілі, половина з яких уже відремонтовані та підфарбовані. Їздимо у Румунію, бо вона має багато гірських масивів і повнопривідні автомобілі мають великий попит серед місцевих. Такі машини завжди є пріоритетом для наших військових", — розповів Коровицький.

Автомобілі привозять за попереднім замовленням військових чи їх родичів. Вони оплачують вартість машини, а фонд безкоштовно шукає, проводить технічний огляд та з іншими СТО лагодять їх. Часто вартість ремонту коштує стільки ж, як машина.

"Якщо це автомобіль, як мікроавтобус, то може коштувати приблизно дві тисячі євро, якщо кросовер — від двох до двох з половиною, якщо пікап — чотири, п'ять тисяч євро. Ми розуміємо, якщо обираємо авто значно дешевше, то готуємось до значно більших ремонтів і значно більших вкладень", — каже Коровицький.

На фото автівка, яку ремонтують для ЗСУ. Суспільне Чернівці

Також фонд співпрацює з СТО, які безкоштовно фарбують машини для військових. Власник одного з них Сергій Райхман займається кузовними ремонтами та на замовлення фарбує авто для цивільних. З доходів фірми закуповує спеціальну фарбу для бойових машин, яка не блищить, швидко сохне та не лущиться.

"Відмалювали уже 31 машину. Маю таке бажання, щоб пофарбувати мінімум 37, за кожен рік свого життя по одній машині. Грошей на фарбування багато не витрачаємо, бо фарба не є дорога, літр коштує приблизно 20 євро. На пікап йде десь приблизно три літри. Це не ті гроші, за які потрібно хвилюватись, головне, щоб була перемога", — розповів Райхман.

На фото власник СТО Сергій Райхман з командою фарбують машину для ЗСУ. Суспільне Чернівці

На тиждень фонд щонайменше тричі їздить у Румунію по автівки. За словами Коровицького, інші європейські країни не дають таких знижок на купівлю машин.

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